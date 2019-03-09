Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? Süper Lig 25. hafta puan durumu
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, Akhisarspor'u 2-1 yendi. Haftanın kritik maçında lider Medipol Başakşehir, evinde Fenerbahçe’yi konuk etti. Mücadele Başakşehir'in 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonuçların ardından, Süper Lig'de puan durumunun nasıl şekillendiği merak konusu oldu. İşte, Süper Lig 25. hafta puan durumu...
Süper Lig'de 25. hafta heyecanı devam ediyor. Cuma ve cumartesi günü maçlarının tamamlanmasıyla birlikte gözler, pazar ve pazartesi oynanacak karşılaşmalara ve şu ana kadar oynana maçlar neticesinde meydana gelen puan durumuna çevrildi. İşte, Süper Lig 25. hafta puan durumu ve şu ana kadarki müsabakalarda alınan skorlar...
8 MART CUMA
20.30 Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 2-0
9 MART CUMARTESİ
16.00 Trabzonspor-Akhisarspor: 2-1
19.00 MKE Ankaragücü-Bursaspor: 0-0
19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 2-1
10 MART PAZAR
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Göztepe-Kasımpaşa (Bornova)
16.00 Çaykur Rizespor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Çaykur Didi)
19.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor (Vodafone Park)
11 MART PAZARTESİ
20.00 Galatasaray-Antalyaspor (Türk Telekom)
25. HAFTA PUAN DURUMU
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