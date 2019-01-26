Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? Süper Lig 19. hafta puan durumu
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında mücadeleler hız kesmeden devam ediyor. Haftanın kritik müsabakasında Göztepe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Galatasaray, deplasmanda rakibini 1-0 mağlup etti. Öte yandan haftanın diğer dikkat çeken maçında dün, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Bu gelişmelerin ardından Süper Lig'de puan durumu merak konusu oldu. Peki, Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftası 27 ve 28 Ocak'ta oynanacak maçlarla devam edecek. Ligde 19. hafta maçlarının programı ve şu ana kadar oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle;
25 Ocak Cuma:
20.30 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-1
26 Ocak Cumartesi:
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Bursaspor: 1-1
19.00 Göztepe-Galatasaray: 0-1
27 Ocak Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Akhisarspor (Çaykur Didi)
16.00 Atiker Konyaspor-Antalyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Sivas Yeni 4 Eylül)
28 Ocak Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor (Ülker)
20.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
20.00 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor (Stadı henüz açıklanmadı)
GÜNCEL PUAN DURUMU
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