Süper Lig 16. hafta puan durumu | Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında mücadeleler hız kesmeden devam ediyor. Haftanın en kritik müsabakasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Bu mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Öte yandan haftanın diğer dikkat çeken maçında dün, Medipol Başakşehir ile Galatasaray 1-1 berabere kalmıştı. Bu gelişmelerin ardından Süper Lig'de puan durumu merak konusu oldu. Peki, Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftası yarın oynanacak Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla tamamlanacak. Ligde 16. hafta maçlarının programı ve şu ana kadar oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle;
14 Aralık Cuma:
20.30 Göztepe-Bursaspor 0-0
15 Aralık Cumartesi:
Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor 1-1
Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü 4-0
Atiker Konyaspor-Kasımpaşa 3-2
Medipol Başakşehir-Galatasaray 1-1
16 Aralık Pazar:
Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor 2-0
Kayserispor-Akhisarspor 1-0
Beşiktaş-Trabzonspor 2-2
17 Aralık Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ülker)
GÜNCEL PUAN DURUMU
Yorumları Göster
Yorumları Gizle