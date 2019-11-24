Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? Süper Lig 12. hafta puan durumu
Süper Lig'de 12. haftanın maçları birer birer tamamlanırken, şekillenen puan durumu futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Öte yandan Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-1 yenerek liderliğini sürdürdü. İşte, Süper Lig'de 12. haftada alınan sonuçlar...
Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yendi. Trabzonspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti. Medipol Başakşehir, deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yendi. BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçı 0-0 sona erdi. İşte, bu hafta alınan sonuçlar ve Süper Lig puan durumu...
Galatasaray-Medipol Başakşehir: 0-1
Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor: 2-0
MKE Ankaragücü-Trabzonspor: 0-3
İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş: 0-1
İstikbal Mobilya Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: 1-4
Kasımpaşa-Gençlerbirliği: 1-2
Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: 0-1
BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: 0-0
25 Kasım Pazartesi: 20.00 Antalyaspor-Gaziantep FK (Antalya)
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle