Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? 30. hafta Süper Lig puan durumu
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında lig birincisi Medipol Başakşehir Göztepe'yi kendi evinde konuk etti. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yapılan mücadelede İzmir temsilcisi Göztepe Medipol Başakşehir'i kendi evinde 2-0 mağlup etti. Göztepe’ye yenilen Medipol Başakşehir, ligde son 5 haftada 10 puan kaybetti ve şampiyonluk yarışında yara aldı. Peki, Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir- Göztepe maçı sonrası puan durumu nasıl şekillendi?
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftanın ilk maçında Süper Lig'in lideri Başakşehir ile Göztepe İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken, Galatasaray, Konya'da galip gelirse liderliğe ortak olacak ve 20 hafta sonra liderlik el değiştirecek. Kümede kalma yarışı veren İzmir temsilcisi, Başakşehir'i 2-0 yenerek İstanbul ekibine şampiyonluk yolunda büyük darbe vurdu. Başakşehir'in iki golü VAR ile ofsayte takıldı. Peki, Süper Lig'de Başakşehir-Göztepe maçı sonrası puan durumu nasıl oldu?
Süper Lig’de evinde Göztepe’ye yenilen Medipol Başakşehir, ligde son 5 haftada 10 puan kaybetti ve şampiyonluk yarışında yara aldı. Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Göztepe’ye 2-0 yenilen Medipol Başehir, son haftalarda yaşadığı puan kayıpları ile şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. Ligde 25. hafta sonunda takipçisi Galatasaray ile arasında 8 puan fark olan Başakşehir, sonrasında oynadığı 5 karşılaşmada 2 beraberlik, 2 yenilgi ve 1 galibiyet aldı. Bu süreçte Beşiktaş ve Göztepe’ye yenilen, Kayserispor ve Çaykur Rizespor ile de beraber kalan Başakşehir sadece Konyaspor'u mağlup edebildi. Turuncu-lacivertliler, son 5 haftada ise 10 puan kaybı yaşadı.
Ligde ikinci sırada bulunana Galatasaray, Konyaspor deplasmanından galip ayrılması durumunda puanını 62’ye yükseltecek ve Başakşehir ile puanı aynı yapacak. Sarı-kırmızılılar averajla da liderlik koltuğuna oturacak.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Medipol Başakşehir-Göztepe: 0-2
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