Süper Lig'de puan durumu nasıl oluştu? (5. hafta sonuçları ve 6. hafta fikstürü)
Süper Lig'de 5. hafta iki maç dışında tamamlandı. Haftaya kayıpsız lider giren Alanyaspor ilk puanını Gençlerbirliği deplasmanında bıraktı. Alanya'da beklemediği bir mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe bu kez Kadıköy'de hata yapmazken Ankaragücü'nü zor da olsa 2-1 mağlup ederek haftayı üç puanla kapattı. Galatasaray ise rahat götürdüğü karşılaşmada Yeni Malatyaspor karşısında son dakikada yediği golle sahadan bir puanla ayrılmak durumunda kaldı. Bugün oynanacak Sivasspor-Trabzonspor ve Beşiktaş-Başakşehir karşılaşmaları öncesi Süper Lig'de puan durumu şekillendi. İşte haftanın sonuçları ve gelecek haftanın fikstürüyle birlikte oluşan son tablo...
Süper Lig'de 5. hafta heyecanı yaşanıyor. Sivasspor-Trabzonspor ve Beşiktaş-Başakşehir mücadeleleri dışında diğer maçlar tamamlandı.
Lige 4'te 4 yaparak giren Alanyaspor, ilk kaybını bu hafta Gençlerbirliği karşısında yaşadı. Fenerbahçe, Alanya maçındaki sonucun telafisini Ankaragücü karşısında yaparken; ilk hafta Kadıköy'den eli boş ayrıldıktan sonra küme düşme adayı olarak gösterilen Gazişehir, daha sonra oynadığı maçlardaki üstün performansı sonrası haftayı üçüncü sırada tamamlamayı garantiledi.
Pazar gününün şok sonucu ise Galatasaray'dan geldi. Sarı kırmızılılar üstün oynadığı ve birçok fırsat yakaladığı karşılaşmanın son dakikasında kalesini gole kapatamayınca sahadan bir puanla ayrıldı. Fenerbahçe derbisi ve Paris Saint Germain karşılaşmaları öncesi rotasyona giden Fatih Terim'in bu kararı tartışma konusu oldu.
Süper Lig 5. hafta maç sonuçları
Göztepe - Konyaspor: 1-0
Kasımpaşa - Antalyaspor: 3-0
Kayserispor - Denizlispor: 1-1
Fenerbahçe - Ankaragücü: 2-1
Çaykur Rizespor - Gazişehir Gaziantep: 1-2
Gençlerbirliği - Alanyaspor: 1-1
Yeni Malatyaspor - Galatasaray: 1-1
23 Eylül Pazartesi
20.00 Sivasspor - Trabzonspor
20.00 Beşiktaş - Başakşehir
Süper Lig 6. hafta fikstürü
27 Eylül Cuma
20.30 Başakşehir - Çaykur Rizespor
28 Eylül Cumartesi
15.00 Denizlispor - Kasımpaşa
17.30 Alanyaspor - Sivasspor
20.00 Galatasaray - Fenerbahçe
29 Eylül Pazar
14.00 Konyaspor - Kayserispor
16.30 Antalyaspor - Yeni Malatyaspor
16.30 Ankaragücü - Gençlerbirliği
19.00 Trabzonspor - Beşiktaş
30 Eylül Pazartesi
20.00 Gazişehir Gaziantep - Göztepe
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