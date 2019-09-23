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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
23.09.2019 - 07:15, Son Güncelleme:

Süper Lig'de puan durumu nasıl oluştu? (5. hafta sonuçları ve 6. hafta fikstürü)

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Süper Lig'de puan durumu nasıl oluştu? (5. hafta sonuçları ve 6. hafta fikstürü)

Süper Lig'de 5. hafta iki maç dışında tamamlandı. Haftaya kayıpsız lider giren Alanyaspor ilk puanını Gençlerbirliği deplasmanında bıraktı. Alanya'da beklemediği bir mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe bu kez Kadıköy'de hata yapmazken Ankaragücü'nü zor da olsa 2-1 mağlup ederek haftayı üç puanla kapattı. Galatasaray ise rahat götürdüğü karşılaşmada Yeni Malatyaspor karşısında son dakikada yediği golle sahadan bir puanla ayrılmak durumunda kaldı. Bugün oynanacak Sivasspor-Trabzonspor ve Beşiktaş-Başakşehir karşılaşmaları öncesi Süper Lig'de puan durumu şekillendi. İşte haftanın sonuçları ve gelecek haftanın fikstürüyle birlikte oluşan son tablo...

Süper Lig'de 5. hafta heyecanı yaşanıyor. Sivasspor-Trabzonspor ve Beşiktaş-Başakşehir mücadeleleri dışında diğer maçlar tamamlandı.

Lige 4'te 4 yaparak giren Alanyaspor, ilk kaybını bu hafta Gençlerbirliği karşısında yaşadı. Fenerbahçe, Alanya maçındaki sonucun telafisini Ankaragücü karşısında yaparken; ilk hafta Kadıköy'den eli boş ayrıldıktan sonra küme düşme adayı olarak gösterilen Gazişehir, daha sonra oynadığı maçlardaki üstün performansı sonrası haftayı üçüncü sırada tamamlamayı garantiledi.

Pazar gününün şok sonucu ise Galatasaray'dan geldi. Sarı kırmızılılar üstün oynadığı ve birçok fırsat yakaladığı karşılaşmanın son dakikasında kalesini gole kapatamayınca sahadan bir puanla ayrıldı. Fenerbahçe derbisi ve Paris Saint Germain karşılaşmaları öncesi rotasyona giden Fatih Terim'in bu kararı tartışma konusu oldu.

Süper Lig 5. hafta maç sonuçları

Göztepe - Konyaspor: 1-0
Kasımpaşa - Antalyaspor: 3-0
Kayserispor - Denizlispor: 1-1
Fenerbahçe - Ankaragücü: 2-1
Çaykur Rizespor - Gazişehir Gaziantep: 1-2
Gençlerbirliği - Alanyaspor: 1-1
Yeni Malatyaspor - Galatasaray: 1-1

23 Eylül Pazartesi

20.00 Sivasspor - Trabzonspor
20.00 Beşiktaş - Başakşehir

Süper Ligde puan durumu nasıl oluştu (5. hafta sonuçları ve 6. hafta fikstürü)

 

Süper Lig 6. hafta fikstürü

27 Eylül Cuma

20.30 Başakşehir - Çaykur Rizespor

28 Eylül Cumartesi

15.00 Denizlispor - Kasımpaşa
17.30 Alanyaspor - Sivasspor
20.00 Galatasaray - Fenerbahçe

29 Eylül Pazar

14.00 Konyaspor - Kayserispor
16.30 Antalyaspor - Yeni Malatyaspor
16.30 Ankaragücü - Gençlerbirliği
19.00 Trabzonspor - Beşiktaş

30 Eylül Pazartesi

20.00 Gazişehir Gaziantep - Göztepe

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