Süper Lig'de puan durumu değişti! F.Bahçe...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSüper Lig'de puan durumu değişti! F.Bahçe...
GeriFutbol Süper Lig'de puan durumu değişti! F.Bahçe...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
17.02.2019 - 09:20, Son Güncelleme:

Süper Lig'de puan durumu değişti! F.Bahçe...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Süper Lig'de puan durumu değişti! F.Bahçe...

Süper Lig'de 22. hafta Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçıyla başladı. Siyah Beyazlılar rakibini deplasmanda 2-1 yenerek haftaya 3 puanla başladı. Fenerbahçe ise kendi sahasında Atiker Konyaspor'u konuk etti. Konyaspor 10 kişi kalmasına rağmen Fenerbahçe rakibini geçemedi ve mücadele 1-1 sona erdi. Fenerbahçe haftayı 1 puanla kapattı. Galatasaray pazar günü oynanacak maçta Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Süper Lig'de 22. haftanın kapanış maçında ise Başakşehir, Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İşte 22. haftada oynanan karşılaşmalar ve oluşan puan durumu...

Süper Lig'de 22. hafta Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçıyla başladı. Siyah Beyazlılar rakibini deplasmanda 2-1 yenerek haftaya 3 puanla başladı. Fenerbahçe ise kendi sahasında Atiker Konyaspor'u konuk etti. Konyaspor 10 kişi kalmasına rağmen Fenerbahçe rakibini geçemedi ve mücadele 1-1 sona erdi. Fenerbahçe haftayı 1 puanla kapattı. Galatasaray pazar günü oynanacak maçta Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Süper Lig'de 22. haftanın kapanış maçında ise Başakşehir, Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

İşte 22. haftada oynanan karşılaşmalar ve oluşan puan durumu...

Yeni Malatyaspor 1 - 2 Beşiktaş
Akhisarspor 0-0 Ankaragücü
Bursaspor 0-2 Çaykur Rizespor
Fenerbahçe 1-1 Konyaspor
Erzurumspor - Sivasspor
Trabzonspor - Alanyaspor
Kayserispor - Göztepe
Kasımpaşa - Galatasaray
Antalyaspor - Başakşehir

En Çok Oynanan Bahis
  • 145Kasımpaşa - Galatasaray
    3
    MS2
    1,60
    67409kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

Süper Lig 22. hafta puan durumu

1-Başakşehir 21 45 (1 Maç eksik)
2-Galatasaray 21 39 (1 Maç eksik)
3-Beşiktaş 22 39
4-Yeni Malatya 22 34
5-Konyaspor 22 34
6-Trabzonspor 21 33 (1 Maç eksik)
7-Sivasspor 21 31 (1 Maç eksik)
8-Kasımpaşa 21 29 (1 Maç eksik)
9-Antalyaspor 21 29 (1 Maç eksik)
10-Ç. Rizespor 22 25
11-Göztepe 21 25 (1 Maç eksik)
12-Alanyaspor 21 25 (1 Maç eksik)
13-Kayserispor 21 25 (1 Maç eksik)
14-Bursaspor 22 24
15-Fenerbahçe 22 24
16-Ankaragücü 22 24
17-BB Erzurum 21 18 (1 Maç eksik)
18-Akhisarspor 22 18

Süper Lig 23. hafta programı

Alanyaspor - Kasımpaşa
Göztepe - Trabzonspor
Çaykur Rizespor - Malatyaspor
Sivasspor - Antalyaspor
Ankaragücü - Erzurumspor
Galatasaray - Akhisarspor
Konyaspor - Kayserispor
Beşiktaş - Fenerbahçe
Başakşehir - Bursaspor

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Kadıköy'de kızdıran tezahürat! "Fenerbahçe kümeye..."

Kagawa, Fenerbahçe derbisi öncesi iddialı

Kahkaha attı, salon karıştı! Fenerbahçe...

Süper Lig'de puan durumu değişti! F.Bahçe...