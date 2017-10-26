Süper Lig'de perde yarın açılıyor!

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 10. haftada oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
Yarın:
20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
28 Ekim Cumartesi:
14.00 Gençlerbirliği-Evkur Yeni Malatyaspor (Ankara 19 Mayıs)
16.30 Medipol Başakşehir-Teleset Mobilya Akhisarspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
19.30 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları)
29 Ekim Pazar:
14.00 Atiker Konyaspor-Osmanlıspor (Konya Büyükşehir Belediye)
14.00 Kardemir Karabükspor-Demir Grup Sivasspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
16.30 Bursaspor-Antalyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.30 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)
30 Ekim Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Kayserispor (Ülker)