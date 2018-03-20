Süper Lig'de penaltı ve kırmızı kart istatistikleri
Süper Lig'in 26. haftası geride kalırken şampiyonluğa oynayan takımların penaltı ve kırmızı kart istatistikleri dikkati çekti.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Giuliano, bu sezon Süper Lig'in penaltıdan en çok gol atan isimlerinden biri durumunda.
Süper Lig'de 26.hafta Galatasaray'ın liderliği ile geride kaldı. Sarı kırmızılılarda Bafetimbi Gomis de 25 golle an itibariyle ligde gol krallığı yarışında 1. sırada bulunuyor.
Süper Lig'de Galatasaray'ın ardından 53 puanla Başakşehir, 50 puanla Beşiktaş ve 48 puanla Fenerbahçe yer alıyor. Şampiyonluğun kızışacağı haftalar öncesinde zirvede yer alan 4 takımın penaltı ve kırmızı kart istatistikleri paylaşıldı.
Süper Lig’in ilk 4 sırasında yer alan takımların rakiplerinin gördüğü kırmızı kart sayıları:
Fenerbahçe: 7
Beşiktaş: 6
Galatasaray: 4
Başakşehir: 3
Süper Lig’in ilk 4 sırasında yer alan takımların rakiplerine verilen penaltı sayıları:
Galatasaray: 5
Başakşehir: 2
Beşiktaş: 2
Fenerbahçe: 1
Süper Lig’in ilk 4 sırasında yer alan takımların bu sezon kazandığı penaltı sayıları:
Fenerbahçe: 6
Beşiktaş: 4
Galatasaray: 3
Başakşehir: 2
Yorumları Göster
Yorumları Gizle