Süper Lig'de penaltı çılgınlığı

Hakemler, tamamlanan 3. hafta itibariyle 11 kez penaltı kararı verdi.

En fazla penaltı düdüğünün çalındığı hafta 4'er kez olmak üzere 2. ve 3. hafta oldu. Beyaz noktaya gelen futbolcular, kullanılan atışların 9'unda gol sevinci yaşadı. Penaltı kararlarının 5'i karşılaşmaların ilk 45 dakikasında verilirken 6 penaltı kararı ise maçların ikinci yarısında verildi.

KAYSERİSPOR-GÖZTEPE MAÇINDA 2 PENALTI!

Şimdiye kadar oynanan müsabakalarda, sadece bir maçta 2 penaltı kararı verildi. Mücadelenin 16. dakikasında Kadu, Deniz Türüç'ü ceza sahası içinde düşürünce maçın hakemi Özgür Yankaya penaltı noktasını gösterdi. 65'te ise Boldrin'in ortasında Peybernes topa elle müdahale edince karar yine penaltı oldu.

KAYSERİ PENALTIDA SINIFTA KALDI

Verilen 11 penaltı kararından 2'si ağlarla buluşmazken vuruşlardan faydalanamayan 2 isim ise Kayserispor'dan Güray Vural ve Deniz Türüç oldu. Ligin 2. haftasında oynanan ve Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlanan maçta Göztepe'den Beto, Kayserispor lehine verilen 2 penaltıyı da kurtarmayı başardı.