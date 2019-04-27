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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
27.04.2019 - 11:40, Son Güncelleme:

Süper Lig'de kritik maç! Trabzonspor'un iddaa oranı düştü...

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Süper Lig'de kritik maç! Trabzonspor'un iddaa oranı düştü...

Göztepe'nin Başakşehir'i yenmesiyle Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşılaşması daha da kritik bir hal aldı! Takımlardan son gelişmelere ve iddaa'daki oran değişimlerine göz atalım...

FENERBAHÇE

- Yassine Benzia statü gereği, Islam Slimani ise hoca kararıyla kadroda değil.

- Mehmet Ekici ve İsmail Köybaşı cezalı, Victor Moses ile Serdar Aziz sakat, Hasan Ali Kaldırım'ın durumu ise maç saati netleşecek.

- Kadıköy'de, Trabzonspor'a 1997'den beri kaybetmediler! (21 maç - 14 galibiyet - 7 beraberlik)

TRABZONSPOR

- Ogenyi Onazi kadroda yok, sakatlığı geçen Caleb Ekuban ise İstanbul kafilesinde yer aldı.

- Ligde üst üste 5 maç kazandılar, rakibin formsuz ve eksik olması sebebiyle iddaa'da oran değişimi yaşandı!

- İlk bültende "Trabzonspor kazanır - 3,00" olarak açıklanmıştı, an itibariyle oran 2,85'e geriledi!

Süper Ligde kritik maç Trabzonsporun iddaa oranı düştü...

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- İki takım arasında oynanan son 4 maçta karşılıklı goller izledik. (KG VAR)

- Fenerbahçe'nin ligde oynadığı son 8 maçın 7'sinde karşılıklı goller oldu. (KG VAR)

- Trabzonspor, deplasmanda oynadığı son 8 maçın tamamında gol atma başarısı gösterdi!

MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN NE DİYOR?

Fenerbahçe hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Son olarak Alanyaspor deplasmanından 1-0’lık mağlubiyetle döndüler, ortaya koydukları futbol da oldukça vasattı. Çare olarak takımın başına getirilen Ersun Yanal tam anlamıyla beklentileri karşılayamadı.

Trabzonspor, Ünal Karaman yönetiminde alt yapıdan çıkardığı gençlerle oldukça başarılı bir sezon geçiriyor. Kucka ve Burak Yılmaz gibi önemli isimleri elden çıkartıp üstüne Uğurcan, Hüseyin, Abdülkadir Parmak, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür gibi gençlerle yola devam ederek iyi sonuçlar almak kolay değil. Bordo mavililer uzun yıllardır Fenerbahçe’yi deplasmanda yenemiyor. Ekstra bir motivasyonla Kadıköy’e geleceklerini düşünüyorum.

Fenerbahçe’nin nerede ne yapacağını kestirmek zor. Formda Trabzonspor, Kadıköy’de gol bulacaktır. 90 dakikada fileler en az 3 kez havalanır.

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