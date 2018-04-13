Süper Lig’de kritik hafta! iddaa’da en çok…
Galatasaray-Başakşehir maçının olduğu haftada hem Beşiktaş, hem de Fenerbahçe deplasmanda. Öne çıkan istatistiklere, takımlardaki eksiklere, iddaa’da en çok tercih edilenlere göz atalım…
Akhisarspor – Beşiktaş
Akhisarspor’da sağ bek Miguel Lopes ve forvet Muğdat Çelik cezalı.
Beşiktaş’ta ise Vagner Love sakat, Cyle Larin ise deplasmana götürülmedi.
Akhisarspor son 4 lig maçında 1 puan toplayabildi, Beşiktaş ise ligdeki son 20 maçında sadece 2 kere kaybetti.
Spor yazarımız Uğur Meleke; “Beşiktaş ihtiyacını alacak güçte.” diyerek HX önerdi. Kuponunuza eklemek için tıklayın!
Sivasspor – Fenerbahçe
Sivasspor’da kaleci Tolgahan cezalı.
Fenerbahçe’de ise Aatıf ilk 11’e dönüyor. Janssen ve Alper maç saati netleşecek.
Fenerbahçe ile Sivasspor arasında oynanan son 5 lig maçında Sivasspor galibiyeti yok. (1 beraberlik)
Nesine.com yorumcusu Çağdaş Sevinç; “Bu maçta en doğru tercihin 2.5 ÜST olduğunu düşünüyorum.” dedi. Kuponunuza eklemek için tıklayın!
İki takımda da önemli bir eksik yok.
Galatasaray’ın ev sahipliğinde oynanan son 3 lig maçında Başakşehir yenilgisi yok. (2 beraberlik)
Galatasaray, bu sezon evinde oynadığı 14 maçın 13’ünü kazandı, 40 gol attı.
Nesine.com yorumcusu Senih Yurga; “Galatasaray’ın büyük gücü, taraftarı. Sarı-kırmızılılar 3 puana yakın.” diyerek HX önerdi. Kuponunuza eklemek için tıklayın!
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