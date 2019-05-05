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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
05.05.2019 - 12:36, Son Güncelleme:

Süper Lig'de kritik derbi TEK MAÇ! G.Saray'ın iddaa oranı düştü...

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Süper Lig'de kritik derbi TEK MAÇ! G.Saray'ın iddaa oranı düştü...

Zirveyi kasıp kavuracak "Galatasaray-Beşiktaş" derbisi, Misli.com'da TEK MAÇ fırsatıyla iddaa bültenindeki yerini aldı! Takımlardan son gelişmelere ve oran düşüşlerine göz atalım...

GALATASARAY

- Kostas Mitroglou'nun durumu maç saati netleşecek.

Bülent Yıldırım’ın yönettiği 26 iç saha maçının 20’sini kazandılar.

- Ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı son oynadıkları 15 maçın sadece 1'ini kazanabildiler. (7 beraberlik - 7 mağlubiyet)

- Fatih Terim; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile ligde karşılaştığı son 27 maçın 23'ünde mağlup olmadı. (12 galibiyet - 11 beraberlik)

BEŞİKTAŞ

- Gary Medel dışında takımda önemli bir eksik yok.

- Beşiktaş, Fikret Orman döneminde oynadığı 36 derbiden sadece 9 galibiyet çıkartabildi.

- Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başında Süper Lig'de 20 derbi maçına çıktı ve bunların 16'sında sahadan yenilmeden ayrıldı!

Derbinin hakemi Bülent Yıldırım tam 21 kez VARa gitti
Derbinin hakemi Bülent Yıldırım tam 21 kez VAR'a gitti!

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Galatasaray’ın Süper Lig’deki son 8 iç saha maçının 7’si 2.5 Gol Üstü biterken, Beşiktaş’ın da Süper Lig’deki son 7 maçı 2.5 Gol Üstü bitti. (2.5 ÜST)

- Süper Lig’de Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanan son 20 derbinin 18’inde topla daha fazla oynayan takımlar galibiyet alamadı!

- Beşiktaş ile Galatasaray arasında ligde oynanan son 27 maçın 26'sında ilk golü atan takımlar mücadeleyi kaybetmedi. (İlk Gol GS - 1,45 / İlk Gol BJK - 1,95)

- Galatasaray için iddaa ilk olarak 1,85'lik galibiyet oranı belirlemişti ama an itibariyle bu tercih 1,70'e gerilemiş durumda!

Süper Ligde kritik derbi TEK MAÇ G.Sarayın iddaa oranı düştü...

MİSLİ.COM YAZARI CAN TONGO "KG VAR" DİYOR!

Şampiyonluk yarışının iyice kızıştığı bu dönemde, Galatasaray evinde Beşiktaş’ı konuk edecek.

Ev sahibi avantajı olduğu için Galatasaray’ın bu maçın favorisi olduğunu söyleyebiliriz. Belhanda ve Feghouli öne çıkan isimler olabilirler. Beşiktaş adına da Burak Yılmaz ön planda olacaktır.

Son dönemde Beşiktaş iyi bir ivme yakaladı. Bu maçta her iki takımın da karşılıklı goller atması sürpriz olmaz.

MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN "BURAK YILMAZ" TARAFINDA!

Galatasaray, Atiker Konyaspor beraberliğiyle zirve yolunda önemli bir yara aldı. Yine de şampiyonluk yolunda her şey onların elinde. Kalan 4 maçlarını kazandıkları takdirde şampiyonluğa ulaşacaklar. Sarı kırmızılıların Konyaspor deplasmanındaki performansı vasattı. Derbi öncesi iyi bir görüntü vermediler. Özellikle Diagne fazlasıyla eleştiriliyor. 

Beşiktaş ise son düzlükte açıldı. Burak Yılmaz'ın başarılı performansıyla birden şampiyonluk yarışına ortak oldu. Burak dışında Ljajic de oldukça formda. Siyah beyazlılar adına galibiyet, şampiyonluk dışında Şampiyonlar Ligi'nin de müjdeleyicisi olacak.

Derbilerde, hele ki şu ortamdaki bir derbide sonucu kestirmek oldukça zor. Galatasaray'ın iç saha avantajı olabilir ancak Beşiktaş'ta da Burak Yılmaz faktörü var. 2,10'luk iddaa oranıyla Burak'ın gol atmasını bekliyorum.

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Derbinin VARı Cüneyt Çakırda
Derbinin VAR'ı Cüneyt Çakır'da

Yazarımız Uğur Meleke dev derbi öncesini yorumladı...

Bu maçta kazanan kupanın kulpunu tutacak!Futbol yorumcusu Uğur Meleke Galatasaray - Beşiktaş maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu. (Sponsorlu içerik)
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