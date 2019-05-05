Süper Lig'de kritik derbi TEK MAÇ! G.Saray'ın iddaa oranı düştü...
Zirveyi kasıp kavuracak "Galatasaray-Beşiktaş" derbisi, Misli.com'da TEK MAÇ fırsatıyla iddaa bültenindeki yerini aldı! Takımlardan son gelişmelere ve oran düşüşlerine göz atalım...
- Kostas Mitroglou'nun durumu maç saati netleşecek.
- Bülent Yıldırım’ın yönettiği 26 iç saha maçının 20’sini kazandılar.
- Ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı son oynadıkları 15 maçın sadece 1'ini kazanabildiler. (7 beraberlik - 7 mağlubiyet)
- Fatih Terim; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile ligde karşılaştığı son 27 maçın 23'ünde mağlup olmadı. (12 galibiyet - 11 beraberlik)
BEŞİKTAŞ
- Gary Medel dışında takımda önemli bir eksik yok.
- Beşiktaş, Fikret Orman döneminde oynadığı 36 derbiden sadece 9 galibiyet çıkartabildi.
- Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başında Süper Lig'de 20 derbi maçına çıktı ve bunların 16'sında sahadan yenilmeden ayrıldı!
BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!
- Galatasaray’ın Süper Lig’deki son 8 iç saha maçının 7’si 2.5 Gol Üstü biterken, Beşiktaş’ın da Süper Lig’deki son 7 maçı 2.5 Gol Üstü bitti. (2.5 ÜST)
- Süper Lig’de Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanan son 20 derbinin 18’inde topla daha fazla oynayan takımlar galibiyet alamadı!
- Beşiktaş ile Galatasaray arasında ligde oynanan son 27 maçın 26'sında ilk golü atan takımlar mücadeleyi kaybetmedi. (İlk Gol GS - 1,45 / İlk Gol BJK - 1,95)
- Galatasaray için iddaa ilk olarak 1,85'lik galibiyet oranı belirlemişti ama an itibariyle bu tercih 1,70'e gerilemiş durumda!
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Şampiyonluk yarışının iyice kızıştığı bu dönemde, Galatasaray evinde Beşiktaş’ı konuk edecek.
Ev sahibi avantajı olduğu için Galatasaray’ın bu maçın favorisi olduğunu söyleyebiliriz. Belhanda ve Feghouli öne çıkan isimler olabilirler. Beşiktaş adına da Burak Yılmaz ön planda olacaktır.
Son dönemde Beşiktaş iyi bir ivme yakaladı. Bu maçta her iki takımın da karşılıklı goller atması sürpriz olmaz.
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Galatasaray, Atiker Konyaspor beraberliğiyle zirve yolunda önemli bir yara aldı. Yine de şampiyonluk yolunda her şey onların elinde. Kalan 4 maçlarını kazandıkları takdirde şampiyonluğa ulaşacaklar. Sarı kırmızılıların Konyaspor deplasmanındaki performansı vasattı. Derbi öncesi iyi bir görüntü vermediler. Özellikle Diagne fazlasıyla eleştiriliyor.
Beşiktaş ise son düzlükte açıldı. Burak Yılmaz'ın başarılı performansıyla birden şampiyonluk yarışına ortak oldu. Burak dışında Ljajic de oldukça formda. Siyah beyazlılar adına galibiyet, şampiyonluk dışında Şampiyonlar Ligi'nin de müjdeleyicisi olacak.
Derbilerde, hele ki şu ortamdaki bir derbide sonucu kestirmek oldukça zor. Galatasaray'ın iç saha avantajı olabilir ancak Beşiktaş'ta da Burak Yılmaz faktörü var. 2,10'luk iddaa oranıyla Burak'ın gol atmasını bekliyorum.
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