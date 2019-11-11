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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
11.11.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

Süper Lig'de kaleler 11 haftada 10 kez şaştı

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Süper Lig'de kaleler 11 haftada 10 kez şaştı

Ligde geride kalan 11 haftada 10 futbolcu, kendi kalesine gol atma şanssızlığını yaşadı. Bahadır Öztürk, Candeias, Korcan Çelikay, Dorukhan Toköz, Shengelia, Serdar Aziz, Talbi, Veysel Sarı, Rienstra ve Abdennour, topu kendi ağlarına gönderdi.

Hakem raporlarına göre, 2019-2020 sezonunun ilk 11 haftasında 10 futbolcu, kendi kalesine gol atma şanssızlığını yaşadı.

Antalyaspor'dan Bahadır Öztürk, Gençlerbirliği'nden Daniel Candeias, MKE Ankaragücü'nden Korcan Çelikay, Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz, İttifak Holding Konyaspor'dan Levan Shengelia, Fenerbahçe'den Serdar Aziz, Çaykur Rizespor'dan Montassar Talbi, Kasımpaşa'dan Veysel Sarı, İstikbal Mobilya Kayserispor'dan Ben Rienstra ve Aymen Abdennour, ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi.

Bir haftada 4 gol

Son 3 haftadır ters vuruşla filelerin havalandığı Süper Lig'in, 6. haftasında kaleler 4 kez şaştı.

Beşiktaş'ın deplasmanda Trabzonspor'a 4-1 yenildiği maçta siyah-beyazlı futbolcu Dorukhan Toköz, topu kendi fileleriyle buluşturarak taraftarlarını üzdü.

İttifak Holding Konyaspor'dan Levan Shengelia, İstikbal Mobilya Kayserisporlu futbolcu Pedro Henrique'nin ortasında arka direkte topu şanssız bir şekilde kendi ağlarına gönderdi. Konyaspor, bu golle Kayserispor karşısında 1-0 geriye düşse de sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Süper Lig'de 7 yıl aradan sonra MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği arasında oynanan başkent derbisinde ise ters vuruşla 2 gol kaydedildi.

Koruduğu kaleye gol attı

Başkent derbisinde Gençlerbirliği'nin Portekizli futbolcusu Daniel Candeias, topu uzaklaştırmak isterken kendi ağlarını sarstı ve MKE Ankaragücü taraftarlarını sevindirdi. Bu golle 1-0'lık üstünlüğü yakalayan MKE Ankaragücü, daha sonra İlhan Parlak'la farkı 2'ye çıkardı.
75. dakikada Zargo Toure'nin şutunda direkten dönen top MKE Ankaragücü kalecisi Korcan Çelikay'a çarparak ağlara gitti.
Böylece Korcan, koruduğu kaleye gol atma talihsizliğini yaşadı. Eryaman Stadı'nda oynanan başkent derbisini MKE Ankaragücü, 2-1 kazandı.

Lung topu ıskaladı

İstikbal Mobilya Kayserispor, 9. hafta mücadelesinde deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 4-0 mağlup oldu.
Karşılaşmada, Kayserisporlu futbolcu Ben Rienstra'nın geri pasında kaleci Silviu Lung'un ıskaladığı top ağlara gitti. Bu gol karşılaşmanın skorunu belirledi.

Kaleyi şaşıranlar

Süper Lig'de bu sezon geride kalan 11 haftada kendi kalesine gol atma talihsizliğini yaşayan oyuncular şunlar:

Hafta Futbolcu Takımı Maç Skor

2 Bahadır Öztürk Antalyaspor Antalyaspor-Yukatel Denizlispor 0-2
6 Daniel Candeias Gençlerbirliği MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği 2-1
6 Korcan Çelikay MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği 2-1
6 Dorukhan Toköz Beşiktaş Trabzonspor-Beşiktaş 4-1
6 Levan Shengelia İttifak Holding Konyaspor İttifak Holding Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor 2-1
9 Ben Rienstra İstikbal Mobilya Kayserispor BtcTurk Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor 4-0
9 Serdar Aziz Fenerbahçe Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor 5-1
10 Montassar Talbi Çaykur Rizespor Galatasaray-Çaykur Rizespor 2-0
10 Veysel Sarı Kasımpaşa Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor 2-2
11 Aymen Abdennour İstikbal Mobilya Kayserispor Gençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayserispor 2-1

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Yukatel Denizlispor'u 1-0 yenen Beşiktaş'ta, teknik direktör Abdullah Avcı maçın ardından açıklamalarda bulundu...

"Yarışıyoruz, herkesin canı yanabiliyor"Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 11. haftasında Yukatel Denizlispor'a 1-0 üstünlük kurdukları karşılaşmada sonuna kadar golü kovaladıklarını ve bunu başardıklarını söyledi.
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Süper Ligde kaleler 11 haftada 10 kez şaştı

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