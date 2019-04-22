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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
22.04.2019 - 07:30, Son Güncelleme:

Süper Lig'de işler değişti! İşte puan durumu

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Süper Lig'de işler değişti! İşte puan durumu

Spor Toto Süper Lig'de 29. haftada heyecan zirve yaptı. Galatasaray sahasında geriye düştüğü maçta Kayserispor'u 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında yara almadan yoluna devem atti. Lider Medipol Başakşehir ise Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçlarla Galatasaray, lider ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

Yakın tarihin en kötü sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe ise Alanyaspor'a konuk oldu. Sarı-Lacivertliler deplasmanda 3 puanı bıraktı.

Haftanın kapanış maçında ise Sivasspor, Beşiktaş'ı konuk edecek.

29. haftada puan durumu ise şu şekilde:

 

PUAN DURUMU
Süper Lig
SIRATAKIMOAVP
1Önceki1 Başakşehir292962
2Önceki2 Galatasaray2933 59
3Önceki3 Beşiktaş282353
4Önceki4 Trabzonspor291452
5Önceki6 Alanyaspor29-341
6Önceki7 Antalyaspor29-1341
7Önceki8 Çaykur Rizespor29038
8Önceki5 Yeni Malatyaspor29038
9Önceki9 Kasımpaşa29-438
10Önceki10 Konyaspor29037
11Önceki13 Ankaragücü29-1236
12Önceki11 Kayserispor29-1236
13Önceki12 Sivasspor28-335
14Önceki14 Fenerbahçe29-633
15Önceki15 Bursaspor29-929
16Önceki17 Bb Erzurumspor29-828
17Önceki16 Göztepe29-1127
18Önceki18 Akhisar Bld. Spor29-1824
Puan durumu

 

Süper Lig 30. hafta programı

Başakşehir - Göztepe

Çaykur Rizespor - Sivasspor

Antalyaspor - Erzurumspor

Fenerbahçe - Trabzonspor

Kayserispor - Alanyaspor

Bursaspor - Akhisarspor

Beşiktaş - Ankaragücü

Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa

Konyaspor - Galatasaray

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