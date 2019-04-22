Süper Lig'de işler değişti! İşte puan durumu
Spor Toto Süper Lig'de 29. haftada heyecan zirve yaptı. Galatasaray sahasında geriye düştüğü maçta Kayserispor'u 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında yara almadan yoluna devem atti. Lider Medipol Başakşehir ise Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçlarla Galatasaray, lider ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.
Yakın tarihin en kötü sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe ise Alanyaspor'a konuk oldu. Sarı-Lacivertliler deplasmanda 3 puanı bıraktı.
Haftanın kapanış maçında ise Sivasspor, Beşiktaş'ı konuk edecek.
29. haftada puan durumu ise şu şekilde:
|SIRA
|TAKIM
|O
|AV
|P
|1Önceki1
|Başakşehir
|29
|29
|62
|2Önceki2
|Galatasaray
|29
|33
|59
|3Önceki3
|Beşiktaş
|28
|23
|53
|4Önceki4
|Trabzonspor
|29
|14
|52
|5Önceki6
|Alanyaspor
|29
|-3
|41
|6Önceki7
|Antalyaspor
|29
|-13
|41
|7Önceki8
|Çaykur Rizespor
|29
|0
|38
|8Önceki5
|Yeni Malatyaspor
|29
|0
|38
|9Önceki9
|Kasımpaşa
|29
|-4
|38
|10Önceki10
|Konyaspor
|29
|0
|37
|11Önceki13
|Ankaragücü
|29
|-12
|36
|12Önceki11
|Kayserispor
|29
|-12
|36
|13Önceki12
|Sivasspor
|28
|-3
|35
|14Önceki14
|Fenerbahçe
|29
|-6
|33
|15Önceki15
|Bursaspor
|29
|-9
|29
|16Önceki17
|Bb Erzurumspor
|29
|-8
|28
|17Önceki16
|Göztepe
|29
|-11
|27
|18Önceki18
|Akhisar Bld. Spor
|29
|-18
|24
Süper Lig 30. hafta programı
Başakşehir - Göztepe
Çaykur Rizespor - Sivasspor
Antalyaspor - Erzurumspor
Fenerbahçe - Trabzonspor
Kayserispor - Alanyaspor
Bursaspor - Akhisarspor
Beşiktaş - Ankaragücü
Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa
Konyaspor - Galatasaray
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