Süper Lig'de ilk yarı programı açıklandı! İşte maç tarihleri...

İlk 3 haftası geride kalan Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk yarı programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 4. haftadan itibaren ilk devrenin sonuna kadar oynanacak maçların programı belli oldu.

Ligde ilk yarı 25 Aralık 2017'de tamamlanacak, ikinci devre ise 19 Ocak 2018'de başlayacak ve 20 Mayıs 2018'de oynanacak 34. hafta müsabakalarıyla sezon sona erecek.



- İlk derbi 23 Eylül Cumartesi günü



Ligde Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 6. haftada oynanacak sezonun ilk derbisi 23 Eylül Cumartesi günü yapılacak. Ülker Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama saati 19.30 olarak açıklandı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 9. haftada Türk Telekom Stadı'nda oynanacak derbi, 22 Ekim Pazar günü saat 19.30'da başlayacak.

Ligin 14. haftasında Vodafone Park'ta yapılacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi ise 2 Aralık Cumartesi günü saat 19.30'da oynanacak.



- Program



- 4. hafta



9 Eylül Cumartesi:

17.00 Demir Grup Sivasspor-Kayserispor (Sivas Yeni 4 Eylül)

17.00 Kardemir Karabükspor-Beşiktaş (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

20.00 Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

20.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)

10 Eylül Pazar:

17.00 Osmanlıspor-Göztepe (Osmanlı)

17.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Medical Park)

20.00 Bursaspor-Akhisar Belediyespor (Bursa Büyükşehir Belediye)

20.00 Antalyaspor-Galatasaray (Antalya)

11 Eylül Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)



- 5. hafta



15 Eylül Cuma:

20.00 Kayserispor-Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16 Eylül Cumartesi:

17.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor (Stadı açıklanmadı)

20.00 Akhisar Belediyespor-Kardemir Karabükspor (Manisa 19 Mayıs)

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)

17 Eylül Pazar:

17.00 Osmanlıspor-Demir Grup Sivasspor (Osmanlı)

17.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Göztepe-Gençlerbirliği (Bornova)

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)

18 Eylül Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor (Vodafone Park)



- 6. hafta



22 Eylül Cuma:

20.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park)

23 Eylül Cumartesi:

14.00 Atiker Konyaspor-Akhisar Belediyespor (Konya Büyükşehir Belediye)

16.30 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir (Ankara 19 Mayıs)

19.30 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

24 Eylül Pazar:

14.00 Kardemir Karabükspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

14.00 Demir Grup Sivasspor-Göztepe (Sivas Yeni 4 Eylül)

16.30 Kasımpaşa-Kayserispor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19.30 Bursaspor-Galatasaray (Bursa Büyükşehir Belediye)

25 Eylül Pazartesi:

20.00 Antalyaspor-Osmanlıspor (Antalya)



- 7. hafta



29 Eylül Cuma:

20.00 Akhisar Belediyespor-Fenerbahçe (Manisa 19 Mayıs)

30 Eylül Cumartesi:

14.00 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor (Sivas Yeni 4 Eylül)

14.00 Osmanlıspor-Kasımpaşa (Osmanlı)

16.30 Kayserispor-Bursaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.30 Galatasaray-Kardemir Karabükspor (Türk Telekom)

1 Ekim Pazar:

14.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor (Stadı açıklanmadı)

16.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği (Bahçeşehir Okulları)

19.30 Göztepe-Medipol Başakşehir (Bornova)

19.30 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)



- 8. hafta



13 Ekim Cuma:

20.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş (Ankara 19 Mayıs)

14 Ekim Cumartesi:

14.00 Kardemir Karabükspor-Kayserispor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

16.30 Antalyaspor-Göztepe (Antalya)

19.30 Atiker Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)

15 Ekim Pazar:

14.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.30 Trabzonspor-Akhisar Belediyespor (Medical Park)

19.30 Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor (Ülker)

16 Ekim Pazartesi:

20.00 Bursaspor-Osmanlıspor (Bursa Büyükşehir Belediye)



- 9 hafta



20 Ekim Cuma:

20.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Bornova)

20.00 Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)

21 Ekim Cumartesi:

14.00 Osmanlıspor-Kardemir Karabükspor (Osmanlı)

16.30 Akhisar Belediyespor-Gençlerbirliği (Manisa 19 Mayıs)

19.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Trabzonspor (Stadı açıklanmadı)

22 Ekim Pazar:

14.00 Demir Grup Sivasspor-Bursaspor (Sivas Yeni 4 Eylül)

16.30 Kayserispor-Atiker Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.30 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)

23 Ekim Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)



- 10. hafta



27 Ekim Cuma:

20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

28 Ekim Cumartesi:

14.00 Atiker Konyaspor-Osmanlıspor (Konya Büyükşehir Belediye)

16.30 Medipol Başakşehir-Akhisar Belediyespor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

19.30 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları)

29 Ekim Pazar:

14.00 Gençlerbirliği-Evkur Yeni Malatyaspor (Ankara 19 Mayıs)

14.00 Kardemir Karabükspor-Demir Grup Sivasspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16.30 Bursaspor-Antalyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.30 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)

30 Ekim Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Kayserispor (Ülker)



- 11. hafta



3 Kasım Cuma:

20.00 Galatasaray-Gençlerbirliği (Türk Telekom)

4 Kasım Cumartesi:

14.00 Kasımpaşa-Bursaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

14.00 Kayserispor-Trabzonspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.30 Antalyaspor-Kardemir Karabükspor (Antalya)

19.30 Osmanlıspor-Fenerbahçe (Osmanlı)

5 Kasım Pazar:

14.00 Akhisar Belediyespor-Aytemiz Alanyaspor (Manisa 19 Mayıs)

16.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Stadı açıklanmadı)

19.30 Demir Grup Sivasspor-Atiker Konyaspor (Sivas Yeni 4 Eylül)

19.30 Göztepe- Beşiktaş (Bornova)



- 12. hafta



17 Kasım Cuma:

20.00 Beşiktaş-Akhisar Belediyespor (Vodafone Park)

18 Kasım Cumartesi:

14.00 Bursaspor-Göztepe (Bursa Büyükşehir Belediye)

16.30 Atiker Konyaspor-Antalyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

19.30 Medipol Başakşehir-Galatasaray (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

19 Kasım Pazar:

14.00 Aytemiz Alanyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları)

14.00 Gençlerbirliği-Kayserispor (Ankara 19 Mayıs)

16.30 Trabzonspor-Osmanlıspor (Medical Park)

19.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)

20 Kasım Pazartesi:

20.00 Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)



- 13. hafta



24 Kasım Cuma:

20.00 Osmanlıspor-Gençlerbirliği (Osmanlı)

25 Kasım Cumartesi:

14.00 Göztepe-Akhisar Belediyespor (Bornova)

16.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Stadı açıklanmadı)

19.30 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)

26 Kasım Pazar:

14.00 Bursaspor-Kardemir Karabükspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

14.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Sivas Yeni 4 Eylül)

16.30 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19.30 Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)

27 Kasım Pazartesi:

20.00 Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)



- 14. hafta



2 Aralık Cumartesi:

14.00 Akhisar Belediyespor-Evkur Yeni Malatyaspor (Manisa 19 Mayıs)

16.30 Kardemir Karabükspor-Göztepe (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

19.30 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)

3 Aralık Pazar:

14.00 Atiker Konyaspor-Bursaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

14.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor (Ankara 19 Mayıs)

16.30 Medipol Başakşehir-Osmanlıspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

19.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

4 Aralık Pazartesi:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)

20.00 Trabzonspor-Antalyaspor (Medical Park)



- 15. hafta



8 Aralık Cuma:

20.00 Bursaspor-Fenerbahçe (Bursa Büyükşehir Belediye)

9 Aralık Cumartesi:

14.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

14.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe (Stadı açıklanmadı)

16.30 Antalyaspor-Gençlerbirliği (Antalya)

19.30 Galatasaray-Akhisar Belediyespor (Türk Telekom)

10 Aralık Pazar:

14.00 Osmanlıspor-Aytemiz Alanyaspor (Osmanlı)

16.30 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Sivas Yeni 4 Eylül)

19.30 Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

11 Aralık Pazartesi:

20.00 Atiker Konyaspor-Kardemir Karabükspor (Konya Büyükşehir Belediye)



- 16. hafta



16 Aralık Cumartesi:

14.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Ankara 19 Mayıs)

16.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)

19.30 Trabzonspor-Bursaspor (Medical Park)

17 Aralık Pazar:

14.00 Akhisar Belediyespor-Kayserispor (Manisa 19 Mayıs)

14.00 Medipol Başakşehir-Antalyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

16.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Stadı açıklanmadı)

19.30 Beşiktaş-Osmanlıspor (Vodafone Park)

18 Aralık Pazartesi:

20.00 Göztepe-Atiker Konyaspor (Bornova)

20.00 Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor (Ülker)



- 17. Hafta



22 Aralık Cuma:

20.00 Antalyaspor-Aytemi?z Alanyaspor (Antalya)

23 Aralık Cumartesi:

14.00 Bursaspor-Gençlerbirliği (Bursa Büyükşehir Belediye)

16.30 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Sivas Yeni 4 Eylül)

19.30 Atiker Konyaspor-Fenerbahçe (Konya Büyükşehir Belediye)

24 Aralık Pazar:

14.00 Kayserispor-Evkur Yeni Malatyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

14.00 Kardemir Karabükspor-Trabzonspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16.30 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19.30 Galatasaray-Göztepe (Türk Telekom)

25 Aralık Pazartesi:

20.00 Osmanlıspor-Akhisar Belediyespor (Osmanlı)