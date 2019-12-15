Süper Lig'de ilk yarı ne zaman bitecek?

Süper Lig'in ilk yarısının bitişi için geri sayım başladı. Sivasspor'un sürpriz şekilde liderliğini sürdürdüğü Süper Lig'de kısa süre sonra ilk yarı tamamlanacak. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

İlk yarısı 30 Aralık 2019'da sona erecek Süper Lig'in ikinci devresi 17-20 Ocak 2020 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlayacak. Süper Lig'de sezon 17 Mayıs 2020'de tamamlanacak.

TFF 1. Lig ise 2 Mayıs 2020'de sona erecek. Ligde 24 ve 27. hafta maçları hafta içi oynanacak.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise normal sezon 1 Eylül 2019'da başlayıp, 25 Nisan 2020'de tamamlanacak. Bu iki ligin 7 ve 24. hafta maçları hafta içi yapılacak.