Süper Lig'de ilk devre tamamlandı! Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi?
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 1-0 yenerek tarihinde üçüncü kez ligde ilk devreyi zirvede tamamladı. Sivasspor, bu sonuçla devreyi en yakın rakibi Medipol Başakşehir'in 4, Trabzonspor'un ise 5 puan önünde lider bitirdi. İşte, Süper Lig'de ilk devrenin ardından puan durumu...
Süper Lig'in 17. haftasında Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Demir Grup Sivasspor-Göztepe karşılaşması 1-0 sona erdi. Gaziantep FK ile BtcTurk Yeni Malatyaspor 1-1 berabere kaldı. Çaykur Rizespor deplasmanında Fenerbahçe 2-1 galip geldi. Galatasaray ise Antalyaspor'u 5-0 yendi. İşte, alınan tüm sonuçların arından Süper Lig puan durumu...
Beşiktaş-Gençlerbirliği: 4-1
MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor: 2-2
Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: 5-1
Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 6-2
Galatasaray-Antalyaspor: 5-0
Demir Grup Sivasspor-Göztepe: 1-0
Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor: 2-1
Gaziantep FK-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 1-1
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 1-2
GÜNCEL PUAN DURUMU
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle