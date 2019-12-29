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Spor Arena
Haber Giriş: 29.12.2019 - 21:28,Son Güncelleme:/

Süper Lig'de ilk devre tamamlandı! Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi?

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Süper Lig'de ilk devre tamamlandı! Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi?

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 1-0 yenerek tarihinde üçüncü kez ligde ilk devreyi zirvede tamamladı. Sivasspor, bu sonuçla devreyi en yakın rakibi Medipol Başakşehir'in 4, Trabzonspor'un ise 5 puan önünde lider bitirdi. İşte, Süper Lig'de ilk devrenin ardından puan durumu...

Süper Lig'in 17. haftasında Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Demir Grup Sivasspor-Göztepe karşılaşması 1-0 sona erdi. Gaziantep FK ile BtcTurk Yeni Malatyaspor 1-1 berabere kaldı. Çaykur Rizespor deplasmanında Fenerbahçe 2-1 galip geldi. Galatasaray ise Antalyaspor'u 5-0 yendi. İşte, alınan tüm sonuçların arından Süper Lig puan durumu...

Beşiktaş-Gençlerbirliği: 4-1

MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor: 2-2

Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: 5-1

Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 6-2

Galatasaray-Antalyaspor: 5-0

Demir Grup Sivasspor-Göztepe: 1-0

Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor: 2-1

Gaziantep FK-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 1-1

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 1-2

GÜNCEL PUAN DURUMU

Süper Ligde ilk devre tamamlandı Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi

 

 

 

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