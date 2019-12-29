Süper Lig'de ilk devre tamamlandı! Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi?

Süper Lig'in 17. haftasında Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Demir Grup Sivasspor-Göztepe karşılaşması 1-0 sona erdi. Gaziantep FK ile BtcTurk Yeni Malatyaspor 1-1 berabere kaldı. Çaykur Rizespor deplasmanında Fenerbahçe 2-1 galip geldi. Galatasaray ise Antalyaspor'u 5-0 yendi. İşte, alınan tüm sonuçların arından Süper Lig puan durumu...

Beşiktaş-Gençlerbirliği: 4-1

MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor: 2-2

Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: 5-1

Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 6-2

Galatasaray-Antalyaspor: 5-0

Demir Grup Sivasspor-Göztepe: 1-0

Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor: 2-1

Gaziantep FK-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 1-1

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 1-2

GÜNCEL PUAN DURUMU