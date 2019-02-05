Süper Lig'de ilginç istatistik! Kaleler şaştı...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSüper Lig'de ilginç istatistik! Kaleler şaştı...
GeriFutbol Süper Lig'de ilginç istatistik! Kaleler şaştı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
05.02.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

Süper Lig'de ilginç istatistik! Kaleler şaştı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Süper Lig'de ilginç istatistik! Kaleler şaştı...

Spor Toto Süper Lig'de Sezonun ikinci yarısında henüz 3 hafta geride kalmasına rağmen kaleler 3 kez şaştı.

Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz, Trabzonspor'dan Caleb Ekuban ve Antalyasporlu futbolcu Salih Dursun, kendi kalesine gol atma şanssızlığını yaşadı. Orta sahada görev yapan Dorukhan ve Gana asıllı İtalyan forvet Ekuban, bir maçta hem kendi kalesine hem de rakip kaleye gol attı.

- Ekuban'dan iki dakikada iki gol

Trabzonsporlu Ekuban, 18. haftada Medipol Başakşehir ile oynadıkları maçta biri kendi kalesine olmak üzere iki dakikada iki gol kaydetti.
48. dakikada Emre Belözoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta Ekuban'a çarpan top Trabzonspor ağlarıyla buluştu. Medipol Başakşehir bu golle skoru 3-0 yaparken, Ekuban 49. dakikada bu kez rakip filelerini havalandırarak farkı ikiye indirdi. Karşılaşmayı 4-2 kazanan Medipol Başakşehir, Trabzon deplasmanından üç puanla döndü.

- Maçtaki iki gol de Dorukhan'dan

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Dorukhan Toköz, 19. haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yaptıkları karşılaşmada önce üzüldü, sonra sevindi. İlginç pozisyonda Necip Uysal'ın uzaklaştırmaya çalıştığı top Dorukhan'a çarparak siyah-beyazlı filelere gitti. Konuk ekip, 69. dakikada gelen bu golle İstanbul'da 1-0 öne geçti. Dorukhan, kendi kalesine attığı golün ardından bu kez topu rakip filelerle buluşturdu. Karşılaşma, Dorukhan'ın golleriyle 1-1 eşitlikle tamamlanırken, Beşiktaş evinde iki puan bıraktı.

En Çok Oynanan Bahis
  • 406Trabzonspor - Ümraniyespor
    3
    MS1
    1,20
    3043kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

- Şanssızlık Salih Dursun ile devam etti

Süper Lig'de dün tamamlanan 20. haftanın talihsiz ismi ise Antalyasporlu Salih Dursun oldu. Antalyaspor-Beşiktaş maçında, savunma oyuncusu Salih, siyah-beyazlı ekibin 4. golünü kaydetti. Ani gelişen Beşiktaş atağında Güven Yalçın'ın içeriye çevirdiği topu Salih, kendi kalesine gönderdi. Bu golle durumu 4-1 yapan Beşiktaş, sahadan 6-2'lik galibiyetle ayrıldı.

- Ters vuruşla 14 gol atıldı

Dorukhan, Ekuban ve Salih Dursun'un golleriyle bu sezon kendi kalesine atılan gol sayısı 14 oldu. Süper Lig'in ilk yarısında Bakary Kone ve Ricardo Faty (MKE Ankaragücü), Sadık Çiftpınar (Evkur Yeni Malatyaspor'da oynarken), Martin Skrtel (Fenerbahçe), Enzo Roco (Beşiktaş), Matic Fink (Çaykur Rizespor), Uğur Demirok (Atiker Konyaspor), Diego (Antalyaspor), Aurielien Chedjou (Bursaspor), Özgür Çek (Kasımpaşa) ve Ogenyi Onazi (Trabzonspor), kendi kalelerine gol atma şanssızlığını yaşamıştı. Sezonun 20 haftalık bölümünde MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Antalyaspor ve Trabzonspor, ters vuruşlardan kalesinde iki gol gördü.

- Aynı maçta kaleler iki kez şaştı

Sezonun 10. haftasında oynanan Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçında ters vuruşla skor iki kez değişti. Beşiktaş'ın 4-1 kazandığı müsabakada siyah-beyazlı ekipten Enzo Roco ve Çaykur Rizespor'dan Matic Fink, kendi kalelerine gol atarak taraftarlarını üzdü. Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda şu ana kadar kendi kalesine gol atan futbolcular şunlar:

Futbolcu / Takımı / Maç / Skor
Bakary Kone MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü-Galatasaray 1-3
Sadık Çiftpınar Evkur Yeni Malatyaspor Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor 1-3
Martin Skrtel Fenerbahçe Fenerbahçe-Kayserispor 2-3
Enzo Roco Beşiktaş Beşiktaş-Çaykur Rizespor 4-1
Matic Fink Çaykur Rizespor Beşiktaş-Çaykur Rizespor 4-1
Ricardo Faty MKE Ankaragücü Atiker Konyaspor-MKE Ankaragücü 2-0
Uğur Demirok Atiker Konyaspor Galatasaray-Atiker Konyaspor 1-1
Diego Antalyaspor Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Antalyaspor 1-0
Aurielien Chedjou Bursaspor Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor 2-1
Özgür Çek Kasımpaşa Fenerbahçe-Kasımpaşa 2-2
Ogenyi Onazi Trabzonspor Beşiktaş-Trabzonspor 2-2
Caleb Ekuban Trabzonspor Trabzonspor-Medipol Başakşehir 2-4
Dorukhan Toköz Beşiktaş Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1-1
Salih Dursun Antalyaspor Antalyaspor-Beşiktaş 2-6

Not: Kendi kalesine atılan gollerde hakem kayıtları dikkate alınmıştır.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Kağan Moradaoğlu kimdir?

Burak ve Karius'tan Çin mesajı!

Fenerbahçe'yi kupadan elemişlerdi! Ümraniyespor'un iddaa oranı...

Borussia Dortmund Werder Bremen maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?