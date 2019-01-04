Süper Lig'de ikinci yarı ne zaman başlayacak? İşte ikinci yarının ilk hafta maçları
Süper Lig'de ikinci yarı ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı futbolseverler tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Antalyaspor Fenerbahçe maçı ile tamamlanan ligin ilk yarısının ardından futbolseverler ikinci yarıyı beklemeye başladı. Peki, Süper Lig'de ikinci yarı ne zaman başlayacak? İşte ikinci yarının ilk hafta maçları.
Ligin ilk yarısını Medipol Başakşehir zirvede bitirdi. Fenerbahçe ise 17 maçta 16 puan alarak ligi 17. sırada tamamladı. Tamamlanan ligin ilk yarısının ardından futbolseverler ikinci yarıyı beklemeyi sürdürüyor. Peki, Süper Lig'de ikinci yarı ne zaman hangi gün başlayacak? İşte, Süper Lig ikinci yarı ilk hafta fikstürü.
SÜPER LİG'DE İKİNCİ YARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Süper Lig'de devre arası yaklaşık bir ay sürecek ve planlamaya göre ikinci yarı maçları 18 Ocak'ta başlayacak. Ocak ayının son haftası ikinci yarısı başlayacak olan ligde 2018-2019 sezonu 19 Mayıs'ta sona erecek.
SÜPER LİG'DE İKİNCİ YARININ İLK HAFTASI
Galatasaray - MKE Ankaragücü
Trabzonspor - Medipol Başakşehir
Kasımpaşa - Çaykur Rizespor
Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor
Akhisarspor - Beşiktaş
BB Erzurumspor - Atiker Konyaspor
Antalyaspor - Kayserispor
Bursaspor - Fenerbahçe
Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe
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