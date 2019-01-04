Süper Lig'de ikinci yarı ne zaman başlayacak? İşte ikinci yarının ilk hafta maçları

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Spor Arena
04.01.2019 - 20:39, Son Güncelleme:

Süper Lig'de ikinci yarı ne zaman başlayacak? İşte ikinci yarının ilk hafta maçları

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Süper Lig'de ikinci yarı ne zaman başlayacak? İşte ikinci yarının ilk hafta maçları

Süper Lig'de ikinci yarı ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı futbolseverler tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Antalyaspor Fenerbahçe maçı ile tamamlanan ligin ilk yarısının ardından futbolseverler ikinci yarıyı beklemeye başladı. Peki, Süper Lig'de ikinci yarı ne zaman başlayacak? İşte ikinci yarının ilk hafta maçları.

Ligin ilk yarısını Medipol Başakşehir zirvede bitirdi. Fenerbahçe ise 17 maçta 16 puan alarak ligi 17. sırada tamamladı. Tamamlanan ligin ilk yarısının ardından futbolseverler ikinci yarıyı beklemeyi sürdürüyor. Peki, Süper Lig'de ikinci yarı ne zaman hangi gün başlayacak? İşte, Süper Lig ikinci yarı ilk hafta fikstürü.

SÜPER LİG'DE İKİNCİ YARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig'de devre arası yaklaşık bir ay sürecek ve planlamaya göre ikinci yarı maçları 18 Ocak'ta başlayacak. Ocak ayının son haftası ikinci yarısı başlayacak olan ligde 2018-2019 sezonu 19 Mayıs'ta sona erecek.

SÜPER LİG'DE İKİNCİ YARININ İLK HAFTASI

Galatasaray - MKE Ankaragücü

Trabzonspor - Medipol Başakşehir

Kasımpaşa - Çaykur Rizespor

Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor

Akhisarspor - Beşiktaş

BB Erzurumspor - Atiker Konyaspor

Antalyaspor - Kayserispor

Bursaspor - Fenerbahçe

Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe

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