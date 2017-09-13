Süper Lig'de hocalar sınıfta kaldı!

Süper Lig’de 4 hafta geride kaldı, 142 yerli futbolcuya karşılık tam 205 yabancı oyuncu sahaya çıktı. Takımlar 11’lerinde ortalama 8 Türk pasaportu olmayan isimlere yer verdi. Ligde şu ana kadar atılan 107 golün, 74’ü, 74 asistin ise 52’si yabancılardan geldi. Peki teknik direktörlerimiz her anlamda bu kadar bağımlı oldukları yabancı oyuncularla ne kadar anlaşabiliyor?

SINIFTA KALIYORUZ

Bu sorunun yanıtını araştırdık. Ortaya çıkan tablo hiç de iç açıcı değil… Galatasaray, Bursa, Kayseri ve Alanya dışındaki tüm takımları yerli hocalar çalıştırıyor. Birçoğunun kariyerinde önemli başarıları, kupaları var. Ancak iş, dünyanın ortak dili olarak kabul edilen İngilizce’yi konuşmaya gelince maalesef sınıfta kalıyoruz. Yani belli futbol terimlerinden öteye, taktik anlatmaya, biraz duygu transferi yapmaya geçince tercümansız iletişim kurabilen yerli hoca sayısı maalesef ‘1’ bile değil.

TERCÜMANSIZ KONUŞAN YOK

Aykut Kocaman, Abdullah Avcı, Okan Buruk oyuncularıyla belli ölçülerde iletişim kurabilen isimlerden. 3 yıl Katar’da çalışan Bülent Uygun bu konuda diğer hocalara göre bir adım önde, en akıcı konuşanı ise Ertuğrul Sağlam. Ancak onlar bile belli noktalarda tıkanıyor ve tercümansız devam edemiyor. Geçmişe oranla Avrupa’ya çok daha fazla oyuncu yollamaya başladığımız şu son yıllarda hocalarımızdan da lejyoner sayılarımızın yükselmesini bekliyoruz. Ancak Edirne ötesinde çalışabilmek için en az 1 yabancı dil bilmesi gereken hocalarımızın bu konuda kendilerini geliştirmeyi düşündükleri pek söylenemez.

İşte yabancı sayıları:

Galatasaray-15

Beşiktaş-13

Başakşehir-11

Kasımpaşa-14

Trabzonspor-13

Göztepe-14

Kayserispor-14

Akhisar Bld-9

Bursaspor-13

K.Karabükspor-14

Fenerbahçe-15

Aytemiz Alanya-16

Yeni Malatyaspor-12

Konyaspor-15

Antalyaspor-14

Sivasspor-13

Osmanlıspor-16

Gençlerbirliği-14

Ünlü hocalar hangi dilleri biliyor?

Arsene Wenger (Fransız): İngilizce, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Japonca

Jose Mourinho (Portekizli): İngilizce, İspanyolca, Katalanca, Fransızca, İtalyanca

Carlo Ancelotti (İtalyan): İngilizce, İspanyolca, Almanca, Fransızca

Zinedine Zidane (Cezayir asıllı Fransız): İngilizce, İtalyanca, Berberi

Claudio Ranieri (İtalyan): İngilizce, İspanyolca, Fransızca

Pep Guardiola (İspanyol): İngilizce, Almanca

(Fanatik)