Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden! 27. haftanın hakemleri...
Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'de 27. haftada oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Yaşar Kemal Uğurlu, 1 yıl 3 aylık aranın ardından Galatasaray'ın bir iç saha maçına atandı. Aynı şekilde Mete Kalkavan da uzun zaman sonra Fenerbahçe'nin karşılaşmasında görev alacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 27. haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.30 Trabzonspor-Antalyaspor: Hüseyin Göcek
6 Nisan Cumartesi:
16.00 Demir Grup Sivasspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Koray Gencerler
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor: Halil Umut Meler
19.00 Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
7 Nisan Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Zorbay Küçük
16.00 Göztepe-Akhisarspor: Bülent Yıldırım
16.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Mete Kalkavan
19.00 Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor: Serkan Çınar
8 Nisan Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Arda Kardeşler
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