Süper Lig'de haftanın maçları | İşte ligin son haftası karşılaşacak takımlar
Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk yarısı, bu hafta oynanacak 17. hafta mücadeleleri ile tamamlanacak. Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'in ismiyle oynanan sezonda geride kalan 16 haftada Medipol Başakşehir topladığı 34 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. İşte ligin ilk yarısının son haftası karşılaşacak takımlar...
Futbolda Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta maçlarıyla sezonun ilk devresi tamamlanacak. Haftanın açılışı başkent temsilcisi MKE Ankaragücü ile İzmir ekibi Göztepe arasındaki müsabaka ile başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın maç programı şöyle:
22 ARALIK CUMARTESİ
13.30 MKE Ankaragücü-Göztepe (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
23 ARALIK PAZAR
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kayserispor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Medical Park)
19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Türk Telekom)
24 ARALIK PAZAR
20.00 Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)
20.00 Akhisarspor-Atiker Konyaspor (Spor Toto Akhisar)
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