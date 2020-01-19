Süper Lig'de haftanın maçına Misli.com'da CANLI BAHİS oyna! Beşiktaş'ın Sivasspor'a karşı iddaa oranı...

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BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR

Beşiktaş'ta Victor Ruiz cezalı. Lens ve Dorukhan sakat, Ljajic'in durumu maç saati netleşecek.

Sezonun ilk yarısını Gençlerbirliği'ni farklı mağlup ederek kapatan siyah-beyazlılar, yeni yıla kupadaki Erzurum deplasmanında 3-2 kaybederek başladı.

Beşiktaş'ın en önemli silahları 8 asisti bulunan Caner Erkin, 7 gole katkı veren (4 gol - 3 asist) Atiba ve golcüsü Burak Yılmaz (5 gol - 2 asist) olacak.

Süper Lig'in lideri Sivasspor'da ise orta sahanın dinamosu Mert Hakan Yandaş cezalı.

Fenerbahçe'ye karşı Hakan Arslan cezalı durumdaydı ve TD Rıza Çalımbay, Fatih Aksoy ile Ziya Erdal'ı orta alanda görevlendirip Emre Belözoğlu ile Luiz Gustavo'yu kilitleyerek maçı kazanmasını bilmişti.

İlk yarıdaki tüm maçlarda gol atan tek takım olan Yiğidolar, deplasmanda oynadığı son 5 maçta da en az 2'şer gol buldu. Sezonun ilk maçını da 3-0 kazanmışlardı.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Beşiktaş, Süper Lig'deki son 20 iç saha maçının sadece 1'ini kaybetti! (14G - 5B)

- Sivasspor, deplasmanda oynadığı son 4 lig maçından 10 puan çıkartmasını bildi. (3G - 1B)

- İki takım arasında ligde oynanan son 5 lig maçının 3'ünü Sivasspor, 2'sini Beşiktaş kazandı.

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* Beşiktaş kazanır %23

* Sivasspor kazanır %14

* 2.5 ÜST %13

* KG VAR %13

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Beşiktaş, ligin ilk yarısının son haftasında Gençlerbirliği'ni farklı mağlup etmesine karşın gelecek adına iyi sinyaller vermemişti. Ayrıca o maçta Gençlerbirliği'nin öne geçtikten sonra 9 kişi kalmış olmasını da hatırlamak gerekiyor.

Sivasspor ise TT Stadyumu'nda oynadığı Galatasaray maçından sonra deplasmanlarda da iyi sonuçlar almaya başladı ancak bu kritik maç öncesinde ciddi sakatlık sorunları ile boğuşuyorlar.

Beşiktaş'ın zirve yarışını sürdürmek için bu maçı kazanmaktan başka çaresi yok. Bu sebeple geride ciddi boşluk bırakmak zorunda kalacaklar. Elbette siyah-beyazlıların savunma dengesizliğini ve Sivasspor'un hücum zenginliği de göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Bu karşılaşmada iki takımdan da goller bekliyorum. "KG VAR" ideal tercih.

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