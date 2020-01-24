Süper Lig'de haftanın maçı! Vedat Muriqi gol atar ve Fenerbahçe kazanırsa iddaa'da...

Bu bir ilandır

Gaziantep FK deplasmanında 1 gol 1 asistle Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren Vedat Muriqi, karşılaşmanın son anlarında ikinci sarı karttan kırmızı kartı görünce ortalık ayağa kalkmıştı.

Vedat, cezasını kupa maçında çekti ve PFDK hafta arası yaptığı açıklamayla "disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına" oy çokluğu ile karar verdi.

Kosovalı forvet Başakşehir maçında sahada olacak ve sarı lacivertliler için onun önemi bir başka!

19 RESMİ MAÇTA 17 GOLE KATKI! OYNAMADIĞINDA İSE...

Yeni Malatyaspor deplasmanında yoktu, Fenerbahçe 2 puan bıraktı. O maç dışında da Süper Lig'deki tüm maçlarda forma giydi.

Süper Lig'de 17 maçta 15 gole katkı, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta 2 gole katkı yaptı ve toplamda 19 resmi maçta Fenerbahçe forması giyip 17 golde pay sahibi oldu. (12 gol - 5 asist)

Sezonun ilk maçında Başakşehir ağlarını havalandırmıştı, geçen sezon Rizespor formasıyla 2 maçta da onşarı boş geçmedi! Vedat Muriqi, Başakşehir karşısında Fenerbahçe'nin en büyük kozu olacak!

Süper Lig'de haftanın en önemli maçı, iddaa'da TEK MAÇ!

Hemen buradan Misli.com'a üye olun, bu müthiş maçın heyecanını kaçırmayın!

CANLI BAHİS KEYFİ DE MİSLİ.COM'DA!

Fenerbahçe ile Başakşehir kozlarını Kadıköy'de paylaşırken, siz de Canlı Bahis keyfini Misli.com'da yaşayabilirsiniz. Yapmanız gereken çok basit!

Misli.com'a üye olun, kritik maça Canlı iddaa oynayın!

Maç öncesi öne çıkan bazı istatistikler ise şu şekilde...

- Fenerbahçe, Başakşehir'i konuk ettiği son 10 maçın 8'ini kazandı fakat son 2 sezonda rakibine diş geçiremedi.

- Fenerbahçe, Süper Lig'deki son 4 iç saha maçında rakip filelere tam 16 gol gönderdi! (Fenerbahçe 1.5 ÜST - 1,80)

- Fenerbahçe, 5-0'lık Gaziantep FK maçından sonra iç sahada oynadığı tüm maçlarda (7 maç) kalesinde gol gördü. (Başakşehir Gol Atar - 1,25)

- Edin Visca, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 7 gole katkı yaptı. (2 gol 5 asist)

- Başakşehir'in oynadığı son 5 Süper Lig maçında karşılıklı goller oldu. Son 3'ünde ise 2.5 gol barajı aşıldı. (KG VAR - 1,52 / 2.5 ÜST - 1,62)

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!





Vedat Muriqi'nin hikayesini hatırlayalım...