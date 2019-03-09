Süper Lig'de haftanın maçı, iddaa'da TEK MAÇ! Misli.com yazarlarından sürpriz...

GALATASARAYLILAR ‘FENERBAHÇE’ DİYOR!

Süper Lig’de sonucu birçok takımı yakından ilgilendiren "Başakşehir-Fenerbahçe" buluşması, iddaa dünyasında da heyecanla bekleniyor.

Hafta sonu Süper Lig’de birbirinden kritik karşılaşmalar oynanacak. Kuşkusuz bu maçlar içinde en önemlisi Cumartesi günü saat 19:00’da Başakşehir ile Fenerbahçe buluşması olacak. Sadece 2 takım için değil, ligdeki birçok ekibi de yakından ilgilendiren bu zorlu 90 dakika için sıcak bir son dakika gelişmesi yaşandı.

İddaa tarafından minimum bahis sayısı düşürülen kritik randevu Misli.com’da TEK MAÇ olarak açıldı.

Misli.com’da şimdiden en çok oynanan maçlar sıralamasında üste çıkan zorlu karşılaşmada Galatasaray profiline sahip üyelerin yüzde 68’i seçimini ağırlıklı olarak ‘Fenerbahçe galibiyeti’ ve ‘Fenerbahçe kaybetmez’ yönünde yaptı.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Başakşehir, Süper Lig’de oynadığı son 7 maçın 6’sında hem ilk yarıyı hem de maçı önde kapattı. (İY/MS 1/1)

- İki ekip arasında Başakşehir’in sahasında oynanan son 10 Süper Lig maçında ev sahibi 6 kez galip geldi. (MS 1)





MİSLİ.COM ÜYELERİNİN SEÇİMİ!

Misli.com’da TEK MAÇ olarak oynanacak maçta üyelerin öncelikli tercihi şampiyonluk yarışını da düşünerek Fenerbahçe’nin Başakşehir’den puan alması yönünde oldu. Bu maçta Misli.com üyelerinin kuponlarına en çok eklediği bir diğer tercih ise yüksek oranıyla 2.5 Gol Üstü.

MİSLİ.COM YAZARLARI CAN TONGO ve YETKİN ETKİN'DEN SÜRPRİZ!

iddaa denildiğinde akla gelen ilk isimlerden olan Can Tongo, kritik maçta ilk golü Fenerbahçe atar dedi!

Spor camiasının tanınan yüzlerinden Yetkin Etkin ise kritik maçı şu şekilde yorumladı:

Başakşehir 8 puanlık fark yaratarak şampiyonluk yolunda 10 maç kala büyük avantaj yakaladı. Geçen sene büyük maç pratiğini atlatamamışlardı ama şimdi bu sene gücünü daha ekonomik kullanarak tek hedefe odaklandı. İkinci yarı sadece Erzurum beraberliği dışında kayıp vermediler ama çok iyi oynamadıklarını düşünüyorum. Sonuç aldığınız zaman haklısınız diyebilirsiniz ama bu karşılaşma çok kritik olacak. Eğer rölanti yaparlarsa zararlı çıkabilirler. Zorlu maç öncesinde Alpaslan dışında büyük eksik yok. İdeal kadro sahada olacak. Abdullah Avcı tüm gücü ile kazanmaya çıkacak.



Fenerbahçe rakibinin durumu kadar önce kendi haline dönüp düşünüyor. Sadece 10 hafta kalmış düşme hattının hala yakınında olmak bile tedirgin edici bir hal yanında getiriyor. En son kazanılan Rize maçı büyük stres içinde geçti. Beşiktaş derbisi ile birleştirirsek daha fazla ümit arttı. Ersun Yanal hoca için tek hedef artık hızla üst sıralara tırmanmak olacak. Sadık cezasını tamamladı ve görev bekliyor. Ayew cezalı, uzun süreli sakat oyuncular yine yoklar. Sadece Dirar’ın durumu şüpheli kalan tüm isimler hazır durumda. Geçen sene çok rahat bir galibiyet alarak bu deplasmandan çıktıklarını hatırlıyoruz. Soldado, Mehmet Ekici, Valbuena, Zajc gibi oyuncular bol alan bulursa ceza kesebilir.



Herkes büyük favori olarak lideri görmüş ama ben en azından Fenerbahçe’nin kaybetmeyeceğini düşünüyorum.

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