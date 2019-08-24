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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
24.08.2019 - 09:05, Son Güncelleme:

Süper Lig'de haftanın maçı, iddaa'da TEK MAÇ! Fenerbahçe'nin oranı...

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Süper Lig'de haftanın maçı, iddaa'da TEK MAÇ! Fenerbahçe'nin oranı...

Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında, Süper Lig’de haftanın maçı iddaa'da TEK MAÇ! Takımlardan son haberlere ve oranlara göz atalım...

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE

- Abdullah Avcı’nın Beşiktaş’a gitmesi sonrası Okan Buruk yönetiminde yeni bir yapılanmaya giden Başakşehir, sezona kötü başladı.

- Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Olympiakos’a elenen Boz Baykuşlar, ligin ilk haftasında da Yeni Malatyaspor deplasmanında ağır bir mağlubiyet aldı.

- Özellikle İrfan Can Kahveci’nin oyundan atılması motivasyonlarını ve dirençlerini düşürdü. Son 20 dakikada kalelerinde 3 gol gördüler. Başakşehir adına alıştığımız bir durum değil bu.

- Cezalı durumdaki İrfan Can, Fenerbahçe'ye karşı görev alamayacak. Mahmut Tekdemir ve Gael Clichy'nin durumları maç saati netleşecek. Alexandru Epureanu ise iyileşti.

- Fenerbahçe, yeni transferlerle sezona güçlü bir kadroyla başladı. Geçen sezondan sonra camiada farklı bir hava var.

- İlk hafta Gazişehir karşısında alınan 5-0 gibi farklı bir sonuç, haftayı hem 3 puanla hem de lider kapatmalarını sağladı.

- Özellikle Emre Belözoğlu oynadığı futbol ve saha içerisinde takımı ateşleyici özelliğiyle ne kadar doğru bir transfer olduğunu gösterdi.

- Moses, Dirar ve Hasan Ali Kaldırım sakat. Tolgay Arslan ve Serdar Aziz'in durumları şüpheli.

Süper Ligde haftanın maçı, iddaada TEK MAÇ Fenerbahçenin oranı...

MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN NE DİYOR?

Okan Buruk adına Başakşehir serüveni pek iyi başlamadı. Reaksiyon vermek zorundalar. Agresif bir futbol bekliyorum.

Sakatlanan Moses'tan yoksun Fenerbahçe Kruse, Rodrigues ve Vedat’lı hücum hattıyla üretken olsa da savunmada hala eksik. Başakşehir’de arka taraftaki açıkları değerlendirebilecek tehlikeli isimler var.

İki takım arasında oynanan son 6 maçın 4’ünde taraflar birbirine gol atmayı başardı.

Yine karşılıklı goller izleriz.

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Emre Belözoğlu'nun Inter günlerini hatırlayalım...

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