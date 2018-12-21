Süper Lig'de haftanın en kritik maçı! 'Karşılıklı Gol' iddaa oranı...
Spor Toto Süper Lig'de 17. haftanın en kritik maçında, Kasımpaşa'nın konuğu Beşiktaş olacak. Takımlardan son haberlere ve iddaa oranlarına göz atalım...
- Ev sahibi Kasımpaşa'da Abdul Khalili ve İlhan Depe sakat. Önce kadro dışı bırakılan, sonra affedilen Trezeguet'nin durumu ise belirsiz.
- Bu sezon Vodafone Park dışında çıktığı 8 lig maçının sadece 2'sini kazanabilen Beşiktaş'ta ise Enzo Roco sakat, Trabzonspor maçının 2-0'dan 2-2'ye gelmesinde ciddi rol oynayanlardan biri olan Caner Erkin ise sarı kart cezalısı.
- Ryan Babel antrenmanlara başlamıştı, eski takımı Kasımpaşa'ya karşı oynadığı 3 maçın 2'sinde skor üretmeyi başardı. Bu sezon ise ligde 4 golü bulunuyor.
iddaa oyuncuları 'Karşılıklı Gol' tercih ediyor!
- İki takım arasında oynanan son 7 lig maçında karşılıklı goller atıldı. Futbolseverler bu 7 maçta toplam 30 gol izledi.
- Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanından golsüz beraberlikle dönmüştü ama onun dışındaki 7 deplasman maçında kalesini gole kapatamadı.
- Kasımpaşa ise son 5 resmi maçta kalesinde gol gördü. İç sahada bu sezon oynadığı 8 lig maçının da 6'sında gol yedi.
- iddaa'da 'Karşılıklı Gol' için verilen oran 1,25!
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