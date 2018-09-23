Süper Lig'de günün maçı! Akhisar'ın G.Saray önünde iddaa oranı...
Akhisar deplasmanında oynadığı son 5 resmi maçı kazanan Galatasaray, Başakşehir'in Bursaspor'a takılmasıyla iştahını iyice kabarttı. Takımlardan son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...
- En önemli hücum silahı Evgen Seleznyov cezalı.
- Sağ bek Miguel Lopes'in durumu maç saati netleşecek.
- Sezon öncesi yapılan Süper Kupa maçında, penaltılar sonucu Galatasaray'ı yenip kupaya uzanmışlardı ama o zaman takımın başında Safet Susic vardı. Ligin ilk 5 haftasında galibiyet alamayınca görevine son verildi.
Galatasaray
- Younes Belhanda cezalı, son antrenmanda sakatlanan Selçuk İnan deplasmana gitmedi.
- Milli maçlar öncesi Trabzonspor'a 4-0 kaybetmişlerdi, dönüşü Kasımpaşa ve Lokomotiv Moskova galibiyetleri ile yaptılar.
- Garry Rodrigues çok formda. 5 resmi maçta 3 gol attı.
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