13 Eylül Süper Lig güncel puan durumu! Süper Lig 4. hafta maçları ve fikstürü
Bir haftalık aranın ardından Galatasaray Kasımpaşa maçı ile başlayan Süper Lig 'in 4. haftasında puan durumu, sarı kırmızılı takımın galibiyetiyle yeniden şekillendi. 4. haftada oynanan ilk karşılaşmanın ardından, 13 Eylül Süper Lig puan durumu tablosu sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, 2010 2020 Süper Lig 4. hafta güncel puan durumu ve fikstürü.
Zorlu ve çekişmeli maçların yaşandığı Süper Lig'de 13 Eylül Cuma günü 4. hafta karşılaşmaları başladı. Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etmesi ile, sarı kırmızılılar 3 puanın sahibi oldu ve ligde üst sıraya yükseldi. İşte, Süper Lig'de son puan durumu ve haftanın maçları hakkında bilgiler.
SÜPER LİG 4. HAFTA SON PUAN DURUMU
Süper Lig'in 4. haftası Galatasaray- Kasımpaşa maçı ile başladı. 13 Eylül'de oynanan maç sonrası Süper Lig'de puan durumu şu şekilde şekillendi;
BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?
|14/09
|17:00
|14
|Medipol Başakşehir
|v
|Sivasspor
|7
|14/09
|20:00
|10
|Antalyaspor
|v
|Kayserispor
|15
|14/09
|20:00
|11
|Gazişehir Gaziantep
|v
|Beşiktaş
|8
|15/09
|17:00
|4
|Çaykur Rizespor
|v
|Göztepe
|17
|15/09
|17:00
|6
|MKE Ankaragücü
|v
|Yeni Malatyaspor
|12
|15/09
|20:00
|5
|Trabzonspor
|v
|Gençlerbirliği
|18
|15/09
|20:00
|3
|Yukatel Denizlispor
|v
|Konyaspor
|13
|16/09
|20:00
|1
|Alanyaspor
|v
|Fenerbahçe
|2
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