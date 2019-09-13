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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
13.09.2019 - 23:31, Son Güncelleme:

13 Eylül Süper Lig güncel puan durumu! Süper Lig 4. hafta maçları ve fikstürü

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13 Eylül Süper Lig güncel puan durumu! Süper Lig 4. hafta maçları ve fikstürü

Bir haftalık aranın ardından Galatasaray Kasımpaşa maçı ile başlayan Süper Lig 'in 4. haftasında puan durumu, sarı kırmızılı takımın galibiyetiyle yeniden şekillendi. 4. haftada oynanan ilk karşılaşmanın ardından, 13 Eylül Süper Lig puan durumu tablosu sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, 2010 2020 Süper Lig 4. hafta güncel puan durumu ve fikstürü.

Zorlu ve çekişmeli maçların yaşandığı Süper Lig'de 13 Eylül Cuma günü 4. hafta karşılaşmaları başladı. Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etmesi ile, sarı kırmızılılar 3 puanın sahibi oldu ve ligde üst sıraya yükseldi. İşte, Süper Lig'de son puan durumu ve haftanın maçları hakkında bilgiler.

SÜPER LİG 4. HAFTA SON PUAN DURUMU

Süper Lig'in 4. haftası Galatasaray- Kasımpaşa maçı ile başladı. 13 Eylül'de oynanan maç sonrası Süper Lig'de puan durumu şu şekilde şekillendi;

13 Eylül Süper Lig güncel puan durumu Süper Lig 4. hafta maçları ve fikstürü

BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

14/0917:0014Medipol BaşakşehirvSivasspor7
14/0920:0010AntalyasporvKayserispor15
14/0920:0011Gazişehir GaziantepvBeşiktaş8
15/0917:004Çaykur RizesporvGöztepe17
15/0917:006MKE AnkaragücüvYeni Malatyaspor12
15/0920:005TrabzonsporvGençlerbirliği18
15/0920:003Yukatel DenizlisporvKonyaspor13
16/0920:001AlanyasporvFenerbahçe2
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