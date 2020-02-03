Süper Lig'de görülmemiş şampiyonluk yarışı! Tam 7 takım potada...

Süper Lig'de 41 puanla liderlik koltuğunda oturan Sivasspor ile 7. Beşiktaş arasında sadece 8 puan var. Başakşehir 39 puanla ikinci sırada bulunurken Trabzonspor bir maç eksiğiyle 38 puanla 3. sırada yer alıyor.

Son haftaların formda takımı Alanyaspor'un da puanı 38. Fenerbahçe, 37 puanla 5. sırada kendisine yer bulurken onu 36 puanla Galatasaray takip ediyor. 7. sıradaki Beşiktaş'ın ise 33 puanı bulunuyor.

Süper Lig'de son yılların en nefes kesen şampiyonluk yarışında kimin mutlu sona ulaşacağını sizlere sorduk...

SÜPER LİG PUAN DURUMU

1- SİVASSPOR (41)

2- BAŞAKŞEHİR (39)

3- TRABZONSPOR (38)

4- ALANYASPOR (38)

5- FENERBAHÇE (37)

6- GALATASARAY (36)

7- BEŞİKTAŞ (33)