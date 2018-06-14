Süper Lig'de flaş ayrılık
Akhisarspor’da flaş gelişme. Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan, yeni sezonda ülkemizi direkt Avrupa Ligi’nde temsil edecek olan Yeşil-Siyahlılar’da teknik direktör Okan Buruk’la yollar kesin olarak ayrıldı.
Başarılı teknik adamla iki kez görüşen Ege ekibi, Okan Buruk’un sözleşmesinde iyileştirme yapmaya yanaşmadı. Genç hoca da, biten kontratını aynı rakam üzerinden uzatmak isteyen kulübün önerisini kabul etmedi. En son birbirilerine iki gün düşünme süresi veren tarafların yapılan son görüşmede de el sıkışamadıkları belirtildi.
Ligin en az kazananıydı
Fanatik’in ulaştığı bilgiye göre Buruk, Akhisar’dan yıllık 2 milyon TL kazanıyordu. Akhisar’a tarihinin en büyük başarısını yaşatan Buruk’a istediği şartları sağlamayan yönetime taraftardan büyük tepki var. (Fanatik)
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