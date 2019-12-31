Süper Lig'de faul arası futbol özledik!

SORULAR:

1 - İlk yarıdaki durum itibariyle Süper Lig’in ilk devresini nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle futbol kalitesi sizi tatmin etti mi? En başta gelen eksik noktalar neydi?

2 - İlk yarıyı Sivasspor lider bitirdi. Mert Hakan ve Emre’nin kontratları bitti. Sivasspor bu oyuncuları devre arası mı satmalı? Yoksa sezon sonu bedava gitme risklerini mi göze almalı?

3 - Ligde ilk 2 maçında yenilen Başakşehir, bir daha maç kaybetmedi. Son 15 hafta verilerine göre ligin en fazla puan toplayan Okan Buruk’lu Başakşehir şampiyonluk adayı mı?

4 - Fenerbahçe’de Emre, Rize’de yedek başladı ve son yarım saatte oyuna dahil oldu. Fenerbahçe sizce Emre’li mi Emre’siz mi daha verimli? Teknik olarak Emre tercihini nasıl okumalı?

5 - Beşiktaş-Gençlerbirliği maçında Aydınus, Nadir’i küfürden attı. Hamzaoğlu, büyük takım oyuncularının küfürlerinin duymazdan gelindiğini iddia etti. Bu açıklamaya yorumunuz nedir?

6 - Galatasaray, bu sezon en iyi futbolunu Antalya karşısında oynadı. Terim’in Arda’yla ilgili açıklamaları, transfere yeşil ışık olarak algılandı. Arda geliyor mu, gelirse faydalı olur mu sizce?

CENGİZ SEMERCİOĞLU



LiGiN YARISI ŞAMPİYONLUK ADAYI!



1- BİR dirhem bal için bir çeki keçiboynuzu kemirmeye benziyor bizde Süper Lig’i izlemek... 17 haftada üst düzey futbolun oynandığı maç sayısı bir elin parmaklarını geçmez. O yüzden futbol kalitesinin seyirciyi tatmin ettiğini söylemek zor. Tek olumlu taraf 7 takımın birden şampiyonluk potasında olması. Premier Lig’de Liverpool ilk yarının sonunda neredeyse şampiyonluğunu ilan edecek bizde ligin yarısı şampiyon adayı...

SiVASSPOR BU STRESi KALDIRAMAZ



2- PARADAN mı olsun şampiyonluktan mı Sivasspor? Şampiyon olacakları garanti olsa elbette paradan olsunlar. Ancak ben peşine pitbull gibi 6 takımın takıldığı Sivasspor’un mutlu sona ulaşacağına ihtimal vermiyorum. Evet ligin en iyi topunu oynuyorlar, evet Rıza Çalımbay çok iyi yönetiyor takımı ama peşinde 6 takımın olduğu stresi kaldıramaz Sivasspor... O yüzden Mert ve Hakan’ın gitmesinde sakınca yok... Ama keşke gitmese de rekabet sürse...

SPORTING LiZBON MAÇLARI KiMYALARINI BOZABİLİR



3- BAŞAKŞEHİR şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri... Üç sezondur kafaya oynuyorlar ve son haftalara kadar oyunun içindeler. Yani son haftalarda kaybettikleri şampiyonluktan sonra, kaybede kaybede nasıl kazanılacağını öğrendiler artık. 20-27 Şubat haftasında Sporting Lizbon maçları kimyalarını bozabilir, en büyük tehlike bu Başakşehir için...

KULÜBEYE HAPSOLMUŞ EMRE, FENERBAHÇE’YE UYMAZ



4- DEĞİL 39 yaşında 43 yaşındaki Emre bile bu ligde ve F.Bahçe’de oynar... Ama 90 dakika değil. Takıma çok şey katıyor ancak yaşının etkisiyle 90 dakikaları çıkarabilmesi artık zor. Emre’nin 45-60 dakikalık sürelerde oynatılması hem kendisi hem de takım için daha doğru olacak. Kulübeye hapsolmuş Emre, F.Bahçe’ye uymaz.

AYRIMCILIK SADECE SAHADA DEĞiL



5- YALAN mı? Küçük takıma kuralı uygulamazsan ya da yanlış karar verirsen hemen unutulur. Büyük takıma aynı hatayı yaptığında ortalık yıkılır. Hakemler bilmiyor mu bunu? Bu psikolojiyle sahaya çıkmıyor mu? Kaldı ki büyük takımlara karşı ayrımcılık sadece sahada yapılmıyor malumunuz...

ARDA, G.SARAY’DA KENDiNi BULUR



6- ARDA Galatasaray’dır, Galatasaray da Arda’dır... Arda’nın yeri Galatasaray’dır. Fatih Terim egolarına yenilmeyip sezon başında takıma katsaydı Arda’yı, bugün belki de başka bir Galatasaray konuşuyor olacaktık. Arda göreceksiniz G.Saray’da kendini bulacak ve olgunluk dönemini yaşayacaktır. Ara transferde Arda gelirse G.Saray şampiyonluğun en güçlü adayıdır.

HAFTANIN ENLERi:



LİGDE İLK YARININ OLAYI: Trabzonspor ve teknik direktör Ünal Karaman’ın, 6-2 kazanılan Kayserispor maçının ardından sürpriz bir şekilde yollarını ayırması.

FUTBOLCUSU: PAPISS CISSE

TEKNİK ADAMI: RIZA ÇALIMBAY

TAKIMI: MEDiPOL BAŞAKŞEHiR

HAKEMİ: ABDÜLKADiR BiTiGEN

GÜNTEKİN ONAY

FUTBOL KALiTESi TATMiN ETMEDİ

1- HERKESİN herkesten puan alabildiği dengeli ve kırıcı bir lig oldu. Futbol kalitesi birkaç maç dışında tatmin etmedi. Büyük takımlar çok güçlü oyunlar ortaya koyamadı ve puan ortalamaları şampiyonluk puanının doğal olarak gerisinde kaldı. Yine bozan ve koşanların daha çok istediğini aldığı, fark yaratacak birkaç kaliteli oyuncunun sonuçları değiştirdiği sivas ve Başakşehir hariç kollektif ve organize oyunun eksik olduğu bir lig izledik.

SiVAS’IN DURUMU MADDiYATTAN DAHA DEĞERLi

2 - SİVASPOR, ilk yarıda topladığı 37 puanı ikinci devre de yakalarsa 74 puana ulaşır ve %95 şampiyon olur. Tarihi başarıya bu kadar yakınken Emre ve Mert Hakan’ı satması söz konusu olamaz. Burada maddiyattan çok daha önemli bir başarıdan sözediyoruz. Kesinlikle satmayacaklardır.

EN GERÇEKÇi FUTBOLU BAŞAKŞEHiR OYNUYOR

3- BAŞAKŞEHİR, doğal şampiyon adayları içinde en gerçekçi futbolu oynuyor ve en geniş kadroya sahip. Şubat ayındaki Avrupa-Lig trafiğinden zirvede çıkarlarsa neden olmasın?

EMRE BELÖZOĞLU EKONOMiK KULLANILMALI

4- Sezon başındaki Emre takımın en büyük gücüydü. Son haftalardaki Emre ise maksimum 30 dakika verimli oynuyor. Rize maçı ölçü alınmamalı çünkü Emre oyuna girdikten sonra Fenerbahçe’nin rakip kaleye tek atağı ve şutu var. O da 32 metreden Jailson’un golü. Yanal, Emre’yi ekonomik şekilde kullanmaya devam edecektir.

BU, TÜRK FUTBOLUNUN GERÇEĞi

5- HAMZAOĞLU’nun haklılık payı var. Geçmişte bunun örneklerine tanık olduk. Ancak bu durum Nadir’in küfür ettiği takdirde yaptığını meşru kılmaz. Fırat Aydınus, Nadir’i attığı pozisyonlarda büyük takımdan bir futbolcuyu maçın henüz başında bu kadar kolay atamazdı. Bu durum ne yazık ki Türk futbolunun bir gerçeği.

ARDA TURAN’IN DURUMU KOLAY DEĞiL

6- ÖZLENEN, istenen, beklenen tempolu ve ofansif Galatasaray’ı bu sezon ilk kez gördük. Arda’nın futbol yeteneğini kimse tartışamaz. Ancak son 2 yıldır üst düzey bir maç oynamadı. 90 dakika süre aldığı maç sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Tabii ki Galatasaray’a dönerse yüksek bir motivasyon yakalayacaktır. Lakin, fiziksel olarak bu süreçte eksiklerini ne derece giderebilir? Ne kadar hazır olur? En önemli soru bu. Çok kolay değil.

HAFTANIN ENLERi

LİGDE İLK YARININ OLAYI: Bitmeyen VAR ve hakem tartışmaları. Sivasspor’un aradan çıkıp 37 puanla Süper Ligi lider bitirmesi.

FUTBOLCUSU: ALEXANDER SÖRLOTH

TEKNİK ADAMI: RIZA ÇALIMBAY

TAKIMI: SiVASSPOR

HAKEMİ: ALi ŞANSALAN

MEHMET ARSLAN

DÜRÜST PROFESYONELLER iSTiYORUZ

1- Süper Lig’in ilk yarısını değil ama değişen bir takım algılarımızı çok yerinde buluyorum. · 1- Artık futbolcu davranışlarını, hakem aldatma, rakip aldatma gibi içimize sindiremiyoruz. Dürüst profesyoneller istiyoruz. · 2- Oyunun yavaşlamasından rahatsız oluyoruz. Ve bunun için değişmesini talep ediyoruz. Ama değişmeyen ve bize özgü fanatizme devam ediyoruz: · 1- Komplo teorileri ile yaşıyor, en küçük hakem hatasına bile tahammül gösteremiyoruz. · 2- Futbol kalitesi olarak giderek daha dibe vuruyoruz. Çünkü başarılı olmanın sadece kazanmak olduğunu düşünüyor, kazanmaya giden her yolu mübah görüyoruz. · 3- Kafamızdaki tüm tabuları yıkan, öne çıkan, fark yaratan bir takım ve teknik adam yetiştiremiyoruz.

SiVASSPOR iÇiN ASIL ZORLUK ŞiMDi BAŞLIYOR

2- Tarihinin belki de en başarılı sezonunu yaşıyor Sivasspor. Ve oyuncularına transfer teklifi geliyor. Kendinizi o oyuncu yerine koyun. Devre arası size hayatınızın en önemli teklifi gelmiş. Gitseniz, ‘takımı bıraktı gitti’ olacaksınız, kalsanız, hayatınızın en büyük teklifini geri çevireceksiniz. Hiçkimse “Bu oyuncular profesyonel, etkilenmesin” diyemez. Size 5-10 katı maaş teklif etsinler, bakalım şimdiki işinize ne kadar motive olacaksınız. Sivasspor için asıl zorluk bundan sonra başlıyor. rıza Çalımbay ve Mecnun Odyakmaz en büyük yöneticilik sınavlarını verecekler. Ben oyuncuların kesinlikle kalmasından yanayım. Ama İstanbul büyüklerinin tekliflerinin de onların performansını etkileyeceğini düşünüyorum.

BAŞAKŞEHiR LiGiN GÖRÜNMEYEN FAVORiSi

3- SON 3 yıldır zirve yarışı veriyorsa bir takım, üstelik taraftar ve medya desteğinden yoksunken, geçen yıl şampiyonluğu kıl payı kaçırıp büyük bir travma yaşamışken ve teknik adam değişikliğine gitmişken... O takım alkışlanır. Başakşehir bu ligin görünmeyen, yok sayılmaya çalışılan favorisidir bana göre.

EMRE HER ŞART ALTINDA OYNAMALI

4- Comollı, “rize’yi yenersek Beşiktaş galibiyeti anlam kazanır” demişti. Haklı çıktı. Eğer kaybetseydi Fenerbahçe, ikinci yarı hazırlıkları da transfer politikası da çok farklı olacaktı. Şimdi özgüveni daha yüksek ve moralli bir takım var. Emre’ye gelince... Geçen hafta söylemişti zaten, “Ancak 30 dakika oynayabilirim” diye. Yani bu tercihi sürpriz değil ersun Yanal’ın. Emre bu takımda bu sezon her şart altında oynar ve oynamalı da. Çünkü sadece bir oyuncuyu değil, Fenerbahçe’nin, skora, yenilgiye isyan eden asi ruhunu temsil ediyor Emre. Kaldı ki oyunu ile fark yaratıyor.

ÖTEKiLER HER ZAMAN KOLAY KURBAN EDiLiR

5- HİÇ düşünmeden bu soruya “Evet” derim. Türkiye’de bir büyükler var, bir de ötekiler. Ötekiler her zaman kolay kurban edilir, kolay kart görür, kolay gözden çıkarılır. Bunun aksine kimse beni ikna edemez. Ve en çok ses de onlardan değil, ayrıcalıklı davranılan, hoşgörü ile yaklaşılan büyüklerden çıkar. Bunu sadece Beşiktaş maçındaki kart için söylemiyorum. Bizim futbol kültürümüz bu ne yazık ki.

G.SARAY, ARDA TRANSFERiNE YANLIŞ YAKLAŞIYOR

6- BEN faydalı olacağına inananların başında geliyorum. Arda geçmişte hata yaptı mı? Elbette yaptı. Ama bana söyleyin Allah aşkına, Galatasaray’a karşı ne hata yaptı? Olumsuz bir şey mi söyledi. Tam aksine, gelen teklifleri “Ben Galatasaraylıyım” diyerek elinin tersiyle itti. Sadece Terim ile bir tartışma yaşadı. O tartışmada sadece o ikiliyi ilgilendirir. Kaldı ki, aralarında bu sorunu da aştılar. Bu, işin bir yönü. İkinci yönüne gelince. G.Saraylılar, Arda transferine yanlış yaklaşıyor bence. Yaşını sorun ediyorlar. Ama görmedikleri bir şey var. Ne demişti Fatih Terim, “Transfer politikamızı değiştirmeliyiz. Kiralık oyuncuların aidiyet duygusu olmuyor” İşte tam da bu noktada G.Saray’ın Arda gibi aidiyet duygusunu yükseltecek oyuncuya ihtiyacı var. Yani bir nevi Emre Belözoğlu’na. Sahada isyan eden, motive eden, ateşleyen bir oyuncuya. O oyuncunun adı da Arda Turan’dır.

HAFTANIN ENLERi

LİGDE İLK YARININ OLAYI: 17 hafta boyunca futbola değil sadece VAR tartışmalarına takılı kalmamız.

FUTBOLCUSU: MERT HAKAN YANDAŞ

TEKNİK ADAMI: RIZA ÇALIMBAY - OKAN BURUK

TAKIMI: SiVASSPOR

HAKEMİ: CÜNEYT ÇAKIR

UĞUR MELEKE

TEK TESELLiMiZ REKABET SEViYESiNDEKi ARTIŞ

1- Sanırım Avrupa’nın top 10 ligi içinde en fazla faul çalınan turnuvayız. Sporcuların mertlik sorununu ve haksızken dahi hakeme itiraz alışkanlıklarını da göz önüne alırsak ligin zaten kaliteli olma şansı yok. Türkiye’de ‘faul arası futbol’ izlediğimizi söyleyebilirim rahatlıkla. Bu sezon bizi teselli eden tek şeyse, ligin rekabetçilik seviyesindeki ciddi artış. İstanbul’un üç büyükleriyle diğerleri arasındaki mesafenin kısalması ve ligde gerçekten de herkesin herkesi yenebilmesi. Bu bir kıvılcım olur umarım ülke futbolu için.

SiVASSPOR iYi DÜŞÜNMELi

2- Süper Lig’de bir galibiyetin ödülü yaklaşık 3 milyon lira. Tek bir puan bile 1 buçuk milyon. Olur da bu rüya sürer ve Şampiyonlar Ligi’ne giderseniz 15 milyon Euro katılım ödülü var. Şampiyonlar Ligi’nde bir galibiyet 2,7 milyon, Avrupa Ligi’nde 570 bin Euro... Siz bu 2 futbolcudan ne kadar bonservis kazanacaksınız ki, bu gelirleri riske etmeye değsin? Sivasspor’un yerinde olsam bu oyuncuları devre arasında satmayı gündemime bile almam. Sezon sonunda o sporcuların gitmek isteyeceklerinin de garantisi yok ayrıca.

ANTiPATiNiN TEK NEDENi SEYiRCiSiZ OLMA DEĞiLMiŞ

3- Spor kamuoyunda bu sezon çok enteresan bir şekilde Başakşehir’e olan sempatinin arttığını gözlemliyorum. Demek ki insanların Başakşehir’e antipati duymasının tek sebebi seyircisiz bir kulüp olmalarına rağmen topladıkları sponsorlar değilmiş. Oynadıkları tatsız futbolun da antipatide rolü büyükmüş. Okan Buruk, Başakşehir’i hem içeride hem dışarıda hedefli bir takım haline getirerek, spor kamuoyunun da sempatisini kazandı. Şampiyon olsalar da olmasalar da, önemli bir eşiği aştılar bence.

EMRE-OZAN FORMÜLÜ ŞANSI HAK EDiYOR

4- Emre çok özel bir oyuncu. Fenerbahçe orta sahasına da büyük bir derinlik kattı. Emre oynadığında onun oyunun yönünü değiştirme hızı ön plana çıkıyor. Ozan o rolde oynadığında ise ön plana çıkan şeyse dripling becerisi... Zaten rize karşısında Fenerbahçe’nin ilk yarıda bulduğu pozisyonların dördünün içinde Ozan vardı. ersun Yanal belki de ikinci yarıda zaman zaman Gustavo’yu stopere çekip, merkezde Emre-Ozan ikilisini deneyecek. Bence bu formül de 90 dakikalık bir şansı hak ediyor.

BU KÜFÜRLERi SADECE AYDINUS MU DUYUYOR!

5- GERÇEKTEN enteresan bir hadise bu. Fırat aydınus, 2012’de Kasımpaşa-adana maçında Barbaros Barut’u, 2017’de Kayseri-Osmanlı maçında da Tugay Kaçar’ı küfür nedeniyle atmıştı. Hatta her iki oyuncuya yanıt vererek göndermişti sahadan. Bu kez de benzer biçimde nadir’e kırmızı kart gösterdi. Benim de aklıma ister istemez şu soru geliyor: Bu futbolcular başka hakemlere küfür etmiyorlar mı? Yalnızca aydınus mu duyuyor bunları? Acaba diğerleri duymazdan mı geliyorlar?

‘ARDA 2008’ iYi TRANSFER

6- Arda Galatasaray’a gidecek mi, gidiyor mu, bunun yanıtını ben bilmiyorum. Ancak Galatasaraylılar’ın da sanırım en çok merak ettiği konu, şu anda gündemde olan Arda’nın hangi Arda olduğu. 2008’de Galatasaray’dan ayrılan Arda, sempatikti, çalışkandı, iyi bir sporcuydu. 2019’da Başakşehir’deki Arda bir magazin figürüne dönüşmüş, hastaneye silah sokmuş birisi. Eğer Galatasaray, Arda’2008’i alıyorsa iyi transfer. Ama söz ettiğimiz kişi Arda’2019’sa, onun futbolla olan bağı konusunda şüpheliyim.

HAFTANIN ENLERi

LİGDE İLK YARININ OLAYI: Avrupa’da gruplarda 24 maçta 4 galibiyetli çöküşümüz. Avrupa Ligi’nde rotasyon denen saçmalığı benimsememiz.

FUTBOLCUSU: ALEXANDER SÖRLOTH

TEKNİK ADAMI: OKAN BURUK

TAKIMI: SiVASSPOR

HAKEMİ: ABDÜLKADiR BiTiGEN

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