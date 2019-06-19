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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
19.06.2019 - 11:32, Son Güncelleme:

Süper Lig'de en çok bileti Trabzonspor sattı

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Süper Lig'de en çok bileti Trabzonspor sattı

Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonunda taraftar desteği ve seyirci ortalamasında en dikkat çekici yükselişi Trabzonspor gerçekleştirdi.

Passolig'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda mücadele eden 18 takım arasında bordo-mavili takım, tribünlerdeki taraftar desteği ve seyirci ortalamasındaki yükselişle ligin en dikkat çeken ekibi oldu.

Geride kalan sezonda Süper Lig’in seyirci ortalaması yüzde 9 oranında artarak 14 bin seviyesine ulaşırken, 18 takım arasındaki seyirci yarışında Trabzonspor ilk sıraya oturdu. Bordo mavili ekip, bir önceki sezona göre seyirci ortalamasını yüzde 24 oranında artırarak ligin yüzdesel anlamda seyirci ortalamasını en fazla artıran ekibi oldu.

Trabzonsporda 9 bin 427 kişinin üyelikleri düşürüldü
Trabzonspor'da 9 bin 427 kişinin üyelikleri düşürüldü

Üç sezon öncesinde Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 10 bin seyirci ortalamasıyla oynayan bordo-mavili ekip, yeni evi Medical Park Stadı'ndaki iç saha maçlarında bu ortalamayı 25 bine çıkardı.

2018-2019 sezonu başında 216 bin 861 olan Trabzonspor logolu Passolig kart sahibi taraftar sayısı, 34 hafta boyunca yüzde 21 oranında artış gösterdi ve sezonun son haftasında 260 bini geride bıraktı. Sezon boyunca 50 bine yakın futbolsever Trabzonspor Passolig kart alarak takımlarını tribünlerde yalnız bırakmadı.

Geçen sezon Süper Lig maçları için bir milyondan fazla maç bileti satılırken, en fazla maç bileti satan kulüp yine Trabzonspor oldu.
Trabzonsporlu taraftarlar, bilet alımlarında da interneti kullanmayı tercih etti. Taraftarların yüzde 76'sı maç biletlerini passo.com.tr web sitesi ve Passo Mobil Uygulaması üzerinden satın aldı.

Bordo-mavili taraftarların yüzde 21’i Medical Park Stadı'ndaki iç saha maçlarına Passo Mobil Uygulaması'nı kullanarak, cep telefonlarıyla giriş yaptı.

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