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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Futbol
26.05.2019 - 12:20, Son Güncelleme:

Süper Lig'de düşme hattı yanıyor! BB Erzurumspor'un ligde kalması için...

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Süper Lig'de düşme hattı yanıyor! BB Erzurumspor'un ligde kalması için...

Spor Toto Süper Lig’de 2018/2019 sezonu 34. hafta maçlarıyla bugün sona erecek! Son haftanın en büyük heyecanı ligde kalma mücadelesinde yaşanacak. İşte iddaa oranları ve ihtimaller...

Göztepe, Bursaspor ve BB Erzurumspor üçlüsünden ikisinin Süper Lig’e veda edeceği pazar gününde, ligde kalma adına en avantajlı ekip Göztepe olarak gözüküyor.

Öyle ki, İzmir temsilcisi 1.25 iddaa oranıyla, büyük favori çıktığı maçta evinde karşılaşacağı Ankaragücü’nü yendiği taktirde Bursaspor ve BB Erzurumspor’un alacağı sonuçlara bakmaksızın önümüzdeki sezon da Süper Lig’de yer almaya devam edecek. 

Eğer Göztepe evinde başkent temsilcisiyle berabere kalırsa, bu durumda Bursaspor’un Yeni Malatyaspor deplasmanında alacağı sonuç önem kazanacak.

İzmir’deki maçta beraberlik çıkması ve Timsahlar'ın 2.20 iddaa oranıyla Malatya deplasmanında kazanması halinde, ligde kalan ekip Yeşil Beyazlılar olacak.

Bursaspor’un galibiyet dışında alacağı diğer sonuçlarda yine Göztepe alacağı 1 puanla ligde kalacak.

Göztepe ile Bursaspor arasında puan eşitliği olması halinde ise, sezon içerisindeki iki maç da 0-0 bittiği için genel averaja bakılacak.

BB Erzurumspor’un ligde kalabilmesi için 3 durumun kesin oluşması gerekiyor.

1) Öncelikle, kendilerinin 2.30 iddaa oranıyla Kayseri deplasmanında mutlaka kazanmaları...

2) Sonrasında ise Göztepe’nin evinde Ankaragücü karşısında kaybetmesi...

3) Ayrıca Bursaspor’un da Yeni Malatyaspor maçını kazanamaması

Bu 3 durum gerçekleştiği taktirde, oluşabilecek ikili averajda Göztepe’ye ve üçlü averajda ise iki rakibine de üstünlük sağlayacak olan BB Erzurumspor ligde kalacak.

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Süper Ligde düşme hattı yanıyor BB Erzurumsporun ligde kalması için...

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