Süper Lig'de düşme hattı yanıyor! BB Erzurumspor'un ligde kalması için...
Spor Toto Süper Lig’de 2018/2019 sezonu 34. hafta maçlarıyla bugün sona erecek! Son haftanın en büyük heyecanı ligde kalma mücadelesinde yaşanacak. İşte iddaa oranları ve ihtimaller...
Göztepe, Bursaspor ve BB Erzurumspor üçlüsünden ikisinin Süper Lig’e veda edeceği pazar gününde, ligde kalma adına en avantajlı ekip Göztepe olarak gözüküyor.
Öyle ki, İzmir temsilcisi 1.25 iddaa oranıyla, büyük favori çıktığı maçta evinde karşılaşacağı Ankaragücü’nü yendiği taktirde Bursaspor ve BB Erzurumspor’un alacağı sonuçlara bakmaksızın önümüzdeki sezon da Süper Lig’de yer almaya devam edecek.
Eğer Göztepe evinde başkent temsilcisiyle berabere kalırsa, bu durumda Bursaspor’un Yeni Malatyaspor deplasmanında alacağı sonuç önem kazanacak.
İzmir’deki maçta beraberlik çıkması ve Timsahlar'ın 2.20 iddaa oranıyla Malatya deplasmanında kazanması halinde, ligde kalan ekip Yeşil Beyazlılar olacak.
Bursaspor’un galibiyet dışında alacağı diğer sonuçlarda yine Göztepe alacağı 1 puanla ligde kalacak.
Göztepe ile Bursaspor arasında puan eşitliği olması halinde ise, sezon içerisindeki iki maç da 0-0 bittiği için genel averaja bakılacak.
BB Erzurumspor’un ligde kalabilmesi için 3 durumun kesin oluşması gerekiyor.
1) Öncelikle, kendilerinin 2.30 iddaa oranıyla Kayseri deplasmanında mutlaka kazanmaları...
2) Sonrasında ise Göztepe’nin evinde Ankaragücü karşısında kaybetmesi...
3) Ayrıca Bursaspor’un da Yeni Malatyaspor maçını kazanamaması
Bu 3 durum gerçekleştiği taktirde, oluşabilecek ikili averajda Göztepe’ye ve üçlü averajda ise iki rakibine de üstünlük sağlayacak olan BB Erzurumspor ligde kalacak.
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