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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
19.05.2019 - 07:49, Son Güncelleme:

Süper Lig'de düğüm çözülüyor!

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Süper Lig'de düğüm çözülüyor!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında bugün oynanacak maçlar bir ihtimal şampiyonluğu ve küme düşen takımları belirleyecek.

Galatasaray, evinde Başakşehir'i konuk ediyor. Maçın kazananı şampiyonluğunu ilan edecek. Beraberlik durumunda ise şampiyonluk son haftaya kalacak.

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Hesaplar şaştı Berabere kalsa bile...
Hesaplar şaştı! Berabere kalsa bile...

BURSA'DA KRİTİK MAÇ

Günün diğer kritik mücadelesi ise Bursaspor ile Göztepe arasında oynanacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadında saat 16.00’da başlayacak olan karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek. Ligde oynadığı son 3 maçtan 7 puan çıkaran Göztepe, haftaya 34 puanla 15. sırada girerken, Bursaspor ise 33 puanla sıralamanın 16. basamakta kendine yer buldu. Sarı-kırmızılılar zorlu deplasmandan galibiyetle dönmesi halinde ligde kalabilir. Göztepe’nin kazanması, BB.Erzurumspor’un da bir gün sonra oynanacak olan karşılaşmada Fenerbahçe karşısında puan kaybı yaşamasıyla İzmir temsilcisi ligde kalmayı matematiksel olarak garantileyecek. Sarı-kırmızılılar, beraberlik durumunda ise BB.Erzurumspor’un puan kaybını bekleyecek. Tamer Tuna’nın öğrencileri Bursa’dan puansız dönmesi durumunda ligde kalma yolunda avantajını kaybedecek.

YENİLGİDE BURSA DÜŞER

Ligde sezon perdesinin kapanmasında son iki maç kalırken, yeşil-beyazlı takımın ve İzmir temsilcisinin bu kritik maçtan üç puan çıkarmaktan başka çaresi yok. Olası bir mağlubiyette Timsah'ın bir alt lige düşmesi kesinleşecek. Beraberlik halinde ise yeşil-beyazlıların işi yine zorlaşacak ve rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Göztepe ise müsabakayı kaybettiğinde veya berabere kaldığında diğer müsabakaların sonuçları ön plana çıkacak.

Düşme hattındaki diğer bir takım olan Erzurumspor ise pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek.

PUAN DURUMU
Süper Lig
SIRATAKIMOAVP
1Önceki1 Galatasaray323666
2Önceki2 Başakşehir322866
3Önceki3 Beşiktaş332562
4Önceki4 Trabzonspor331760
5Önceki5 Yeni Malatyaspor33247
6Önceki8 Antalyaspor33-1445
7Önceki6 Konyaspor33243
8Önceki7 Alanyaspor32-642
9Önceki9 Çaykur Rizespor32-140
10Önceki10 Fenerbahçe32-340
11Önceki11 Kayserispor32-1340
12Önceki13 Kasımpaşa33-839
13Önceki12 Sivasspor32-438
14Önceki14 Ankaragücü32-1637
15Önceki15 Göztepe32-634
16Önceki16 Bursaspor32-1033
17Önceki17 Bb Erzurumspor32-832
18Önceki18 Akhisar Bld. Spor32-2125
Puan durumu

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Süper Ligde düğüm çözülüyor

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