Süper Lig'de düğüm çözülüyor!
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında bugün oynanacak maçlar bir ihtimal şampiyonluğu ve küme düşen takımları belirleyecek.
Galatasaray, evinde Başakşehir'i konuk ediyor. Maçın kazananı şampiyonluğunu ilan edecek. Beraberlik durumunda ise şampiyonluk son haftaya kalacak.
BURSA'DA KRİTİK MAÇ
Günün diğer kritik mücadelesi ise Bursaspor ile Göztepe arasında oynanacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadında saat 16.00’da başlayacak olan karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek. Ligde oynadığı son 3 maçtan 7 puan çıkaran Göztepe, haftaya 34 puanla 15. sırada girerken, Bursaspor ise 33 puanla sıralamanın 16. basamakta kendine yer buldu. Sarı-kırmızılılar zorlu deplasmandan galibiyetle dönmesi halinde ligde kalabilir. Göztepe’nin kazanması, BB.Erzurumspor’un da bir gün sonra oynanacak olan karşılaşmada Fenerbahçe karşısında puan kaybı yaşamasıyla İzmir temsilcisi ligde kalmayı matematiksel olarak garantileyecek. Sarı-kırmızılılar, beraberlik durumunda ise BB.Erzurumspor’un puan kaybını bekleyecek. Tamer Tuna’nın öğrencileri Bursa’dan puansız dönmesi durumunda ligde kalma yolunda avantajını kaybedecek.
YENİLGİDE BURSA DÜŞER
Ligde sezon perdesinin kapanmasında son iki maç kalırken, yeşil-beyazlı takımın ve İzmir temsilcisinin bu kritik maçtan üç puan çıkarmaktan başka çaresi yok. Olası bir mağlubiyette Timsah'ın bir alt lige düşmesi kesinleşecek. Beraberlik halinde ise yeşil-beyazlıların işi yine zorlaşacak ve rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Göztepe ise müsabakayı kaybettiğinde veya berabere kaldığında diğer müsabakaların sonuçları ön plana çıkacak.
Düşme hattındaki diğer bir takım olan Erzurumspor ise pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek.
|SIRA
|TAKIM
|O
|AV
|P
|1Önceki1
|Galatasaray
|32
|36
|66
|2Önceki2
|Başakşehir
|32
|28
|66
|3Önceki3
|Beşiktaş
|33
|25
|62
|4Önceki4
|Trabzonspor
|33
|17
|60
|5Önceki5
|Yeni Malatyaspor
|33
|2
|47
|6Önceki8
|Antalyaspor
|33
|-14
|45
|7Önceki6
|Konyaspor
|33
|2
|43
|8Önceki7
|Alanyaspor
|32
|-6
|42
|9Önceki9
|Çaykur Rizespor
|32
|-1
|40
|10Önceki10
|Fenerbahçe
|32
|-3
|40
|11Önceki11
|Kayserispor
|32
|-13
|40
|12Önceki13
|Kasımpaşa
|33
|-8
|39
|13Önceki12
|Sivasspor
|32
|-4
|38
|14Önceki14
|Ankaragücü
|32
|-16
|37
|15Önceki15
|Göztepe
|32
|-6
|34
|16Önceki16
|Bursaspor
|32
|-10
|33
|17Önceki17
|Bb Erzurumspor
|32
|-8
|32
|18Önceki18
|Akhisar Bld. Spor
|32
|-21
|25
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