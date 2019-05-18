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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
18.05.2019 - 12:15, Son Güncelleme:

Süper Lig'de DEV MAÇ! iddaa'nın favorisi...

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Süper Lig'de DEV MAÇ! iddaa'nın favorisi...

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'nda Beşiktaş'ı konuk edecek. Takımlardan son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...

TRABZONSPOR

- Ogenyi Onazi dışında takımda önemli bir eksik yok.

- Ünal Karaman yönetiminde, genç oyuncuların da katkısıyla çok başarılı bir sezon geçiren Trabzonspor, UEFA'dan gelen haberle sarsıldı!

- UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, bordo mavilileri Ceza Kurulu'na sevk etti ve Karadeniz ekibi önümüzdeki sezon Avrupa'dan men alma tehlikesiyle karşı karşıya...

BEŞİKTAŞ

- Siyah-Beyazlılar'ın cephesinde ise sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül ve Dorukhan, Trabzon'a götürülmedi.

- Sivasspor maçında sakatlanan ve takımdan bir süredir ayrı kalan Medel ise iyileşti ve kafilede yer alıyor.

- Ligdeki son 8 maçın 7'sini, deplasmandaki son 7 lig maçının ise 5'ini kazandılar.

Süper Ligde DEV MAÇ iddaanın favorisi...

MİSLİ.COM ÜYELERİ GOLLÜ BİR MAÇ BEKLİYOR!

Bu kritik karşılaşmaya Misli.com üzerinden iddaa oynayacak bahisseverler, ilk olarak 1,40 açılan ama 1,20'ye kadar gerileyen "2.5 ÜST" tercihine güveniyor. %28'lik kesim maçta en az 3 gol bekliyor...

Bu maçın özelinde en çok tercih edilen ikinci seçenek ise Beşiktaş galibiyeti olarak dikkat çekmekte... %18'lik kesim 2,10 iddaa oranıyla Kara Kartallar'ın yanında...

MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN DE ÜYELERLE AYNI GÖRÜŞTE!

Trabzonspor, Atiker Konyaspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönerken Beşiktaş'ı yakalama adına üçüncülük şansını da zora soktu. Bu hafta kazansalar dahi Beşiktaş, son maçta sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Üçüncülük anlamında işleri biraz mucize gibi gözüküyor.

Bordo mavililer Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Abdulkadir Parmak, Abdulkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı gibi alt yapısından çıkardığı gençlerle iyi bir sezon geçirdi. Ünal Karaman'ın da bu başarıdaki payını unutmamak gerek. Uğurcan, Abdulkadir Ömür ve Yusuf'a Avrupa'da önemli takımların radarına girdi. Ahmet Ağaoğlu, sezon sonu transfer dönemini oldukça hareketli geçireceğe benziyor.

Beşiktaş ise Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek ligde az da olsa şampiyonluk iddiasını sürdürmeye devam etti. Şampiyonluk kadar Şampiyonlar Ligi de oldukça önemli. Son maça kadar şanslarını kovalayacaklardır. 

İki takım arasında oynanan son 5 karşılaşmanın 4'ü 2.5 üstü bitti. Karşılıklı goller izleriz. En az 3 gol atılır.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

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