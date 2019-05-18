Süper Lig'de DEV MAÇ! iddaa'nın favorisi...
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'nda Beşiktaş'ı konuk edecek. Takımlardan son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...
- Ogenyi Onazi dışında takımda önemli bir eksik yok.
- Ünal Karaman yönetiminde, genç oyuncuların da katkısıyla çok başarılı bir sezon geçiren Trabzonspor, UEFA'dan gelen haberle sarsıldı!
- UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, bordo mavilileri Ceza Kurulu'na sevk etti ve Karadeniz ekibi önümüzdeki sezon Avrupa'dan men alma tehlikesiyle karşı karşıya...
- Siyah-Beyazlılar'ın cephesinde ise sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül ve Dorukhan, Trabzon'a götürülmedi.
- Sivasspor maçında sakatlanan ve takımdan bir süredir ayrı kalan Medel ise iyileşti ve kafilede yer alıyor.
- Ligdeki son 8 maçın 7'sini, deplasmandaki son 7 lig maçının ise 5'ini kazandılar.
MİSLİ.COM ÜYELERİ GOLLÜ BİR MAÇ BEKLİYOR!
Bu kritik karşılaşmaya Misli.com üzerinden iddaa oynayacak bahisseverler, ilk olarak 1,40 açılan ama 1,20'ye kadar gerileyen "2.5 ÜST" tercihine güveniyor. %28'lik kesim maçta en az 3 gol bekliyor...
Bu maçın özelinde en çok tercih edilen ikinci seçenek ise Beşiktaş galibiyeti olarak dikkat çekmekte... %18'lik kesim 2,10 iddaa oranıyla Kara Kartallar'ın yanında...
MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN DE ÜYELERLE AYNI GÖRÜŞTE!
Trabzonspor, Atiker Konyaspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönerken Beşiktaş'ı yakalama adına üçüncülük şansını da zora soktu. Bu hafta kazansalar dahi Beşiktaş, son maçta sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Üçüncülük anlamında işleri biraz mucize gibi gözüküyor.
Bordo mavililer Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Abdulkadir Parmak, Abdulkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı gibi alt yapısından çıkardığı gençlerle iyi bir sezon geçirdi. Ünal Karaman'ın da bu başarıdaki payını unutmamak gerek. Uğurcan, Abdulkadir Ömür ve Yusuf'a Avrupa'da önemli takımların radarına girdi. Ahmet Ağaoğlu, sezon sonu transfer dönemini oldukça hareketli geçireceğe benziyor.
Beşiktaş ise Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek ligde az da olsa şampiyonluk iddiasını sürdürmeye devam etti. Şampiyonluk kadar Şampiyonlar Ligi de oldukça önemli. Son maça kadar şanslarını kovalayacaklardır.
İki takım arasında oynanan son 5 karşılaşmanın 4'ü 2.5 üstü bitti. Karşılıklı goller izleriz. En az 3 gol atılır.
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