Süper Lig'de bu hafta neden maçlar yok?
A Milli Takım İzlanda karşılaşmasının ardından spor severler bu hafta maçlar neden yok sorusunun cevabını arıyorlar. Peki bu hafta Süper Lig maçları neden yok?
Süper Lig'de bu hafta Milli maç arası var. A Milli Takımımız 14 Kasım'da İzlanda ile karşılaşmış ve 0-0 biten mücadele sonucunda EURO 2020'ye katılmayı garantilemişti. Grubun son karşılaşmasında 17 Kasım'da Andorra ile karşı karşı gelecek A Milli Takım artık grup liderliğini koruma hesapları yapıyor.
17 Kasım'da oynanacak mücadeleden dolayı lig karşılaşmaları 22 Kasım'da kaldığı yerden devam edecek.
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