Süper Lig'de bu hafta neden maç yok? Süper Lig maçları ne zaman?
Süper Lig'de bu hafta maçların olmaması futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Normalde 4. hafta maçlarının oynanacağı Süper Lig'de bu hafta maç olmamasının nedeni, futbolseverlerce sorgulanıyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta neden maç yok?
Süper Lig'e Milli Takımın EURO 2020 Elemeleri'nde oynayacağı Andorra ve Moldova maçları için kısa bir ara verildi. Maçların tamamlanmasının ardından Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam edecek. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
Süper Lig'de bu hafta milli maç arası olacak. Türkiye-Andora maçı nedeniyel liglere verilen ara nedeniyle bazı ekipleri bu haftayı hazırlık maçları ile geçirecekler. Andora maçının ardından A Milli Takım 10 Eylül'de Moldova ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmaları 15 Eylül tarihinde oynanacak.
DÖRDÜNCÜ HAFTA MAÇ PROGRAMI
Dördüncü haftanın müsabaka programı şöyle:
Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)
Trabzonspor-Gençlerbirliği (Medical Park)
Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş (Kalyon)
Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)
Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Antalya)
Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)
Yukatel Denizlispor-Konyaspor (Denizli Atatürk)
MKE Ankaragücü-BTCTurk Yeni Malatyaspor (Eryaman)
Çaykur Rizespor-Göztepe (Didi)
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