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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerSüper Lig'de bu hafta maçlar oynanmayacak mı?
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Spor Arena
21.03.2018 - 11:52, Son Güncelleme:

Süper Lig'de bu hafta maçlar oynanmayacak mı?

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Süper Lig'de bu hafta maçlar oynanmayacak mı?

Süper Lig'e bu hafta Milli maçlar nedeniyle ara verilecek. Nefes kesen şampiyonluk mücadelesinde haftanın karşılaşmalarını merak eden spor severler, bu haftaki kimlerin maçı olduğunu ve Süper Lig fikstürünü araştırıyorlardı. Türkiye-İrlanda hazırlık karşılaşması nedeniyle bu hafta lig maçları oynanmayacak.

Süper Lig'in 27. haftası merakla beklenirken, bu hafta milli maç arası nedeniyle karşılaşmalar oynanmayacak. Süper Lig'de 27. hafta hafta karşılaşmaları 31 Mart'ta başlayacak.

Ay-yıldızlı ekip, Antalya'da yapımı 2015'te tamamlanan statta bugüne kadar ikisi resmi 6 maça çıktı. 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 12 Kasım 2016'da Antalya Stadı'nda ağırladığı Kosova'yı 2-0'lık skorla geçen milliler, özel maçlarda 24 Mart 2016'da İsveç'i 2-1, 29 Mayıs 2016'da Karadağ'ı 1-0 mağlup ederken, 31 Ağustos 2016'da Rusya ile golsüz berabere kaldı ve 24 Mart 2017'de resmi maçta Finlandiya'yı da 2-0'la geçti. Milliler, Antalya Stadı'ndaki tek yenilgisini ise özel maçta 13 Kasım 2017'de Arnavutluk'a karşı 3-2 mağlup olduğu maçta aldı. A Milli Takım, Antalya Stadı'ndaki 7. maçında, İrlanda Cumhuriyeti ile cuma günü saat 20.30'da özel karşılaşmada karşıya karşıya gelecek.

'Turizmin yanında sporun da başkenti olma yolunda'

Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte bir milli maç heyecanının daha yaşanacağını söyledi. 'Her milli maç öncesinde ilk kez bir futbol maçı izleyecekmiş, ilk defa milli takım maçına gidecekmiş gibi heyecanlıyız." diyen Hacıcaferoğlu, şöyle konuştu:

"Futbol açısından baktığımızda dünya yıldızlarını bu maçlarda ağırlıyor ve onları yakından izleme şansını elde ediyoruz. A Milli Takımı'mız, Antalya'da çok önemli maçlar oynadı. Buradaki en büyük faktör, Antalya Stadyumu'dur. Bu stadyumun hizmete girmesinde Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve emeği olan herkese Antalyalılar olarak teşekkür ediyoruz. Antalya, turizmin yanında sporun başkenti olma yolunda önemli bir şehirdir. Bunun yanında iklimi ve doğal güzellikleriyle huzur ve hoşgörü şehridir. Gelen tüm misafirlerimizi Antalya'da en iyi şekilde ağırlayarak göndermek istiyoruz."

Antalya'daki milli maçlarda tribünler doluyor

Hacıcaferoğlu, Antalya Stadyumu'nun futbol anlayışını daha modern hale getirdiğini vurguladı. Antalya halkının, 33 bin kişi kapasiteli statta 32 bin 500 taraftar sayısıyla milli takımın şehirde oynadığı her maça sahip çıktığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Biz, her milli maç öncesinde stadyumu milli ruha, milli inanca yakışırcasına hazırlıyoruz. Tribündeki her koltuğa ay-yıldızlı bayrağımızı bırakıyoruz. Ay-yıldızlı bayrağımızın rengi, aynı zamanda Antalya’mızın gururu Antalyaspor'umuzun rengidir. Hazırlıklarımızı beğendiği için Türkiye Futbol Federasyonu, milli maçların oynanması kararında şehrimize de yer veriyor. 23 Mart'ta Antalya'mız Türkiye-İrlanda maçına ev sahipliği yapacak. A Milli Takımı'mıza güzel bir hazırlık maçı yaşatacağız. Ay-yıldızlılara Antalya’da oynadıkları her maçta olduğu gibi bu maçta da en iyi desteği vereceğiz."

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Antalya Bölge Müdürü Ahmet Köksalan ise Antalya'nın A Milli Futbol Takımı'na uğurlu geldiğini dile getirdi. Ay-yıldızlı ekibin kentte oynadığı maçlarda rakiplerine karşı üstünlüğü bulunduğuna dikkati çeken Köksalan, "Türkiye-İrlanda Cumhuriyeti özel maçı için hazırlıklarımızı tamamladık. A Milli Takım kafilemizin kentimize gelmesini ve maç saatini bekliyoruz. Antalya Stadyumu, bir milli heyecana daha ev sahipliği yapacak. Cuma akşamı on binler tribünlerde, milyonlar ekranları başında yerlerini alacak ve Türk halkı tek yürek olacak." değerlendirmesini yaptı.

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