Süper Lig'de bu hafta kimin maçı var? İşte 29. haftanın fikstürü

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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GeriSpor Süper Lig'de bu hafta kimin maçı var? İşte 29. haftanın fikstürü
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Spor Arena
12.04.2018 - 15:18, Son Güncelleme:

Süper Lig'de bu hafta kimin maçı var? İşte 29. haftanın fikstürü

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Süper Lig'de bu hafta kimin maçı var? İşte 29. haftanın fikstürü

Süper Lig'de 29. hafta heyecanı haftanın maçları ile başlıyor. Karşılaşmalar öncesinde takımların maç fikstürü merakla takip edilirken, haftanın önemli maçı olan Galatasaray Medipol Başakşehir maçının da tarihi arama konularının başında geliyor. Peki Süper Lig'de bu hafta kimlerin maçı var? İşte haftanın fikstürü

Süper Lig'de bu haftanın açılışı Akhisarspor Beşiktaş karşılaşması ile başlıyor. 14 Nisan Cumartesi günü ise Kasımpaşa Karabükspor, Yeni Malatyaspor Alanyaspor ve Sivasspor Fenerbahçe karşılaşmaları oynanacak.

15 Nisan Pazar günü ise  Kayserispor Gençlerbirliği, Antalyaspor Konyaspor, Göztepe Bursa ve Galatasaray Medipol Başakşehir mücadelesi sahne alacak.

Haftanın kapanışı ise 16 Nisan Pazartesi günü Osmanlıspor Trabzonspor mücadelesi ile gerçekleşecek. 

Haftanın fikstürü

13 Nisan 20:00  - Akhisarspor v Beşiktaş

En Çok Oynanan Bahis
  • 101Akhisar Bld.G.Spor - Beşiktaş
    3
    MS2
    1,30
    11101kez oynandı
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14 Nisan 13:30 - Kasımpaşa v Karabükspor

14 Nisan 16:00 - Yeni Malatyaspor v Aytemiz Alanyaspor

14 Nisan 19:00  - Sivasspor v Fenerbahçe

En Çok Oynanan Bahis
  • 122Sivasspor - Fenerbahçe
    3
    MS2
    1,40
    9412kez oynandı
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15 Nisan 13:30 - Kayserispor v Gençlerbirliği

15 Nisan 16:00 - Antalyaspor v Atiker Konyaspor

15 Nisan 16:30 Göztepe v Bursaspor

15 Nisan 19:00 Galatasaray v Medipol Başakşehir

En Çok Oynanan Bahis
  • 151Galatasaray - İst. Başakşehir
    3
    MS1
    1,60
    8280kez oynandı
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16 Nisan 20:00 Osmanlıspor FK v Trabzonspor

En Çok Oynanan Bahis
  • 156Osmanlıspor - Trabzonspor
    3
    MS2
    2,20
    2281kez oynandı
Hemen Oyna
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