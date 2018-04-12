Süper Lig'de bu hafta kimin maçı var? İşte 29. haftanın fikstürü
Süper Lig'de 29. hafta heyecanı haftanın maçları ile başlıyor. Karşılaşmalar öncesinde takımların maç fikstürü merakla takip edilirken, haftanın önemli maçı olan Galatasaray Medipol Başakşehir maçının da tarihi arama konularının başında geliyor. Peki Süper Lig'de bu hafta kimlerin maçı var? İşte haftanın fikstürü
Süper Lig'de bu haftanın açılışı Akhisarspor Beşiktaş karşılaşması ile başlıyor. 14 Nisan Cumartesi günü ise Kasımpaşa Karabükspor, Yeni Malatyaspor Alanyaspor ve Sivasspor Fenerbahçe karşılaşmaları oynanacak.
15 Nisan Pazar günü ise Kayserispor Gençlerbirliği, Antalyaspor Konyaspor, Göztepe Bursa ve Galatasaray Medipol Başakşehir mücadelesi sahne alacak.
Haftanın kapanışı ise 16 Nisan Pazartesi günü Osmanlıspor Trabzonspor mücadelesi ile gerçekleşecek.
Haftanın fikstürü
13 Nisan 20:00 - Akhisarspor v Beşiktaş
14 Nisan 13:30 - Kasımpaşa v Karabükspor
14 Nisan 16:00 - Yeni Malatyaspor v Aytemiz Alanyaspor
14 Nisan 19:00 - Sivasspor v Fenerbahçe
15 Nisan 13:30 - Kayserispor v Gençlerbirliği
15 Nisan 16:00 - Antalyaspor v Atiker Konyaspor
15 Nisan 16:30 Göztepe v Bursaspor
15 Nisan 19:00 Galatasaray v Medipol Başakşehir
16 Nisan 20:00 Osmanlıspor FK v Trabzonspor
Yorumları Göster
Yorumları Gizle