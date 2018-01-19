Süper Lig'de bu hafta kimin maçı var?

Süper Lig'de ikinci bu akşamın perdesi açılıyor. Medipol Başakşehir'in 36 puanla lider tamamladığı ligde 24 günlük devre arasının ardından heyecan kaldığı yerden devam edecek. 2017-2018 sezonunun ikinci yarısı bu akşam İstanbul'da yapılacak Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor maçıyla başlayacak. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabakanın başlangıç saati 20.00. Süper Lig'de sezon 20 Mayıs'ta oynanacak 34. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak.
18. hafta
Süper Lig'de ikinci bu akşamın ilk hafta maçlarının programı şöyle:
bu akşam:
20.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
20 Ocak Cumartesi:
13.30 Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
16.00 Osmanlıspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Osmanlı)
19.00 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)
21 Ocak Pazar:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Sivas Yeni 4 Eylül)
13.30 Atiker Konyaspor-Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye)
16.00 Bursaspor-Medipol Başakşehir (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)
22 Ocak Pazartesi:
20.00 Kayserispor-Galatasaray (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
Süper Lig'de ikinci yarı öncesi puan durumu şöyle:
TAKIMLAR O G B M A Y Av P
1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 17 11 3 3 31 18 13 36
2. GALATASARAY 17 11 2 4 37 22 15 35
3. FENERBAHÇE 17 9 6 2 34 20 14 33
4. BEŞİKTAŞ 17 8 6 3 29 16 13 30
5. KAYSERİSPOR 17 8 6 3 25 18 7 30
6. GÖZTEPE 17 9 3 5 30 26 4 30
7. TRABZONSPOR 17 8 5 4 33 28 5 29
8. DEMİR GRUP SİVASSPOR 17 8 2 7 23 27 -4 26
9. BURSASPOR 17 7 4 6 28 19 9 25
10. EVKUR YENİ MALATYASPOR 17 6 4 7 21 24 -3 22
11. KASIMPAŞA 17 5 4 8 25 31 -6 19
12. TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR 17 5 4 8 22 30 -8 19
13. AYTEMİZ ALANYASPOR 17 5 3 9 28 33 -5 18
14. OSMANLISPOR 17 5 2 10 26 34 -8 17
15. ANTALYASPOR 17 4 5 8 19 31 -12 17
16. ATİKER KONYASPOR 17 4 3 10 16 23 -7 15
17. GENÇLERBİRLİĞİ 17 3 5 9 20 32 -12 14
18. KARDEMİR KARABÜKSPOR 17 2 3 12 14 29 -15 9