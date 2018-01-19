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Süper Lig'de bu hafta kimin maçı var?

Süper Lig'de ikinci yarının perdesi açılıyor. Ligde 2017-2018 sezonunun ikinci yarısı bu akşam yapılacak Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor maçıyla başlayacak. Peki Süper Lig'de bu hafta kimin maçı var? İşte Süper Lig'in 2017-2018 sezonunun ilk hafta maçları

Hürriyet Haber
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Süper Lig'de ikinci bu akşamın perdesi açılıyor. Medipol Başakşehir'in 36 puanla lider tamamladığı ligde 24 günlük devre arasının ardından heyecan kaldığı yerden devam edecek. 2017-2018 sezonunun ikinci yarısı bu akşam İstanbul'da yapılacak Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor maçıyla başlayacak. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabakanın başlangıç saati 20.00. Süper Lig'de sezon 20 Mayıs'ta oynanacak 34. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak.

18. hafta

Süper Lig'de ikinci bu akşamın ilk hafta maçlarının programı şöyle:
bu akşam:
20.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

20 Ocak Cumartesi:
13.30 Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
16.00 Osmanlıspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Osmanlı)
19.00 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)

21 Ocak Pazar:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Sivas Yeni 4 Eylül)
13.30 Atiker Konyaspor-Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye)
16.00 Bursaspor-Medipol Başakşehir (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)

22 Ocak Pazartesi:
20.00 Kayserispor-Galatasaray (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

Süper Lig'de ikinci yarı öncesi puan durumu şöyle:

TAKIMLAR                                          O G B M A Y Av P
1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR               17 11 3 3 31 18 13 36
2. GALATASARAY                              17 11 2 4 37 22 15 35
3. FENERBAHÇE                               17 9 6 2 34 20 14 33
4. BEŞİKTAŞ                                      17 8 6 3 29 16 13 30
5. KAYSERİSPOR                              17 8 6 3 25 18 7 30
6. GÖZTEPE                                      17 9 3 5 30 26 4 30
7. TRABZONSPOR                            17 8 5 4 33 28 5 29
8. DEMİR GRUP SİVASSPOR           17 8 2 7 23 27 -4 26
9. BURSASPOR                                 17 7 4 6 28 19 9 25
10. EVKUR YENİ MALATYASPOR     17 6 4 7 21 24 -3 22
11. KASIMPAŞA                                  17 5 4 8 25 31 -6 19
12. TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR 17 5 4 8 22 30 -8 19
13. AYTEMİZ ALANYASPOR              17 5 3 9 28 33 -5 18
14. OSMANLISPOR                            17 5 2 10 26 34 -8 17
15. ANTALYASPOR                             17 4 5 8 19 31 -12 17
16. ATİKER KONYASPOR                   17 4 3 10 16 23 -7 15
17. GENÇLERBİRLİĞİ                         17 3 5 9 20 32 -12 14
18. KARDEMİR KARABÜKSPOR        17 2 3 12 14 29 -15 9

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