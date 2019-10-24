Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 9. hafta maç programı
Süper Lig'de bu hafta hangi maçların olduğu pek çok futbolsever tarafından merakla araştırılıyor. Süper Lig'in 9. haftası, 25 Ekim'de oynanacak Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü maçıyla başlayacak. Gözler bu hafta oynanacak diğer kritik müsabakalarda. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
Süper Lig'de 9. hafta heyecanı start alıyor. 25 Ekim'de başlayacak heyecan, 28 Ekim Pazartesi akşamı Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasındaki maçın ardından sona erecek. İşte, Süper Lig 9. hafta maç programı...
Haftanın en önemli maçında ise Beşiktaş ile Galatasaray, 27 Ekim Pazar günü karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'taki derbinin başlama saati 19.00. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 9. hafta maçlarının programı şöyle:
25 Ekim Cuma:
20.30 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)
26 Ekim Cumartesi:
15.00 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)
17.30 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor (Kalyon)
20.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor (Ülker)
27 Ekim Pazar:
14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Yeni Malatya)
16.30 Göztepe-Kasımpaşa (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16.30 Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor (Eryaman)
19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)
28 Ekim Pazartesi:
20.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)
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