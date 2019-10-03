Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 7. hafta maç programı
Heyecanın hız kesmeden devam ettiği Süper Lig'de 7. hafta maçları başlıyor. Süper Lig'in 7. haftası, 4 Ekim Cuma günü oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak, 6 Ekim Pazar günü ise sona erecek. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
Aytemiz Alanyaspor'un liderliğini sürdürdüğü Süper Lig, bu hafta birbirinden heyecanlı müsabakalara sahne olacak. Haftanın en önemli maçında Beşiktaş ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya gelecek. İşte, Süper Lig 7. hafta maç programı...
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 7. haftanın programı şöyle:
4 Ekim Cuma:
20.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor (Yeni Malatya)
20.30 Fenerbahçe-Antalyaspor (Ülker)
5 Ekim Cumartesi:
15.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
17.30 Göztepe-İstikbal Mobilya Kayserispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
20.00 Gençlerbirliği-Galatasaray (Eryaman)
6 Ekim Pazar:
14.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Yeni 4 Eylül)
16.30 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)
19.00 Gaziantep Futbol Kulübü-Medipol Başakşehir (Kalyon)
19.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)
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