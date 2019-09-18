Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 5. hafta maç programı
Heyecanın hız kesmeden devam ettiği Süper Lig'de 5. hafta maçlarının programı belli oldu. Aytemiz Alanyaspor'un lider olduğu Süper Lig'de bu hafta hangi maçların olduğu ve TFF'nin açıkladığı maç programı, futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
Süper Lig'de 5. hafta, 20 Eylül Cuma akşamı oynanacak Göztepe-Konyaspor maçıyla başlayacak. Haftanın kapanışı ise 23 Eylül Pazartesi akşamı Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçıyla olacak. İşte, Süper Lig 5. hafta maç programı...
Süper Lig'de 5. haftada yapılacak maçların programı şu şekilde:
20 Eylül Cuma:
20.30 Göztepe-Konyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
21 Eylül Cumartesi:
15.00 Kasımpaşa-Antalyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
17.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor (Büyükşehir Belediye Kadir Has)
20.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)
22 Eylül Pazar:
14.00 Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep (Çaykur Didi)
16.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)
19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)
23 Eylül Pazartesi:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Yeni 4 Eylül)
20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)
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