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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
02.05.2019 - 10:19, Son Güncelleme:

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 31. hafta programı

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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 31. hafta programı

Spor Toto Süper Lig'e 31. haftanın perdesi 3 Mayıs'ta açılıyor. Şampiyonluk rekabetinin arttığı Süper Lig'de gözler bu hafta, şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki maçta olacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşe, Süper Lig 31. hafta programı...

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftası, şampiyonluk ve ligde kalma mücadelelerini yakından ilgilendiren karşılaşmalara sahne olacak. Haftanın açılış maçında lider Medipol Başakşehir, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Şampiyonluk mücadelesi veren ikinci Galatasaray, 5 Mayıs Pazar günü üçüncü Beşiktaş'ı konuk edecek. Puan tablosunda 16. sırada yer alan Bursaspor, 17. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak. Süper Lig'in 31. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

3 MAYIS CUMA

20.30 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül)

4 MAYIS CUMARTESİ

16.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Stadı henüz açıklanmadı)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

5 MAYIS PAZAR

16.00 Akhisarspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Spor Toto Akhisar)

16.00 Göztepe-Antalyaspor (Bornova)

19.00 Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom)

6 MAYIS PAZARTESİ

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)

20.00 Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Medical Park)

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