Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 31. hafta programı
Spor Toto Süper Lig'e 31. haftanın perdesi 3 Mayıs'ta açılıyor. Şampiyonluk rekabetinin arttığı Süper Lig'de gözler bu hafta, şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki maçta olacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşe, Süper Lig 31. hafta programı...
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftası, şampiyonluk ve ligde kalma mücadelelerini yakından ilgilendiren karşılaşmalara sahne olacak. Haftanın açılış maçında lider Medipol Başakşehir, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Şampiyonluk mücadelesi veren ikinci Galatasaray, 5 Mayıs Pazar günü üçüncü Beşiktaş'ı konuk edecek. Puan tablosunda 16. sırada yer alan Bursaspor, 17. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak. Süper Lig'in 31. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
3 MAYIS CUMA
20.30 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül)
4 MAYIS CUMARTESİ
16.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Stadı henüz açıklanmadı)
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
5 MAYIS PAZAR
16.00 Akhisarspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Spor Toto Akhisar)
16.00 Göztepe-Antalyaspor (Bornova)
19.00 Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom)
6 MAYIS PAZARTESİ
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)
20.00 Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Medical Park)
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