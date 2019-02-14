Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 22. hafta programı
Sezon sonuna adım adım yaklaşılan Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın perdesi açılıyor. Süper Lig'de 22. hafta, 15 Şubat Cuma günü yapılacak tek karşılaşmayla start alacak. Haftanın ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanışı ise 18 Şubat'ta Antalyaspor ile Medipol Başakşehir arasındaki maçla olacak. İşte, bu hafta oynanacak Süper Lig karşılaşmaları…
Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta 15 Şubat'ta yapılacak Evkur Yeni Malatyaspor- Beşiktaş maçıyla başlayacak. Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 22. haftanın programı şöyle:
15 ŞUBAT CUMA
20.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya)
16 ŞUBAT CUMARTESİ
13.30 Akhisarspor-MKE Ankaragücü (Spor Toto Akhisar)
16.00 Bursaspor-Çaykur Rizespor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Fenerbahçe-Atiker Konyaspor (Ülker)
17 ŞUBAT PAZAR
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park)
19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
18 ŞUBAT PAZARTESİ
20.00 Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)
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