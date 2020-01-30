MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriSüper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 20. hafta maç programı
GeriSpor Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 20. hafta maç programı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
Haber Giriş: 30.01.2020 - 11:12,Son Güncelleme:/

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 20. hafta maç programı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 20. hafta maç programı

Zirve yarışının hız kesmeden devam ettiği Süper Lig'de heyecan sürüyor. Bu hafta 20. hafta maçlarına sahne olacak Süper Lig'de en dikkat çeken karşılaşma Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında olacak. Gözler şimdi Süper Lig'de oynanacak bu haftanın diğer karşılaşmalarında. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig'de 20. hafta, Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği'ni maçı ile başlayacak. Haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 20. hafta maçlarının programı şöyle:

31 Ocak Cuma:

20.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)

1 Şubat Cumartesi:

14.00 Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Antalya)

17.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)

20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)

2 Şubat Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Eryaman)

16.00 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor (Türk Telekom)

3 Şubat Pazartesi:

20.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe (Denizli Atatürk)

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle