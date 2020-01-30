Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 20. hafta maç programı
Zirve yarışının hız kesmeden devam ettiği Süper Lig'de heyecan sürüyor. Bu hafta 20. hafta maçlarına sahne olacak Süper Lig'de en dikkat çeken karşılaşma Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında olacak. Gözler şimdi Süper Lig'de oynanacak bu haftanın diğer karşılaşmalarında. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
Süper Lig'de 20. hafta, Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği'ni maçı ile başlayacak. Haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 20. hafta maçlarının programı şöyle:
31 Ocak Cuma:
20.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)
1 Şubat Cumartesi:
14.00 Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Antalya)
17.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)
20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)
2 Şubat Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Eryaman)
16.00 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor (Türk Telekom)
3 Şubat Pazartesi:
20.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe (Denizli Atatürk)
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