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Spor Arena
Haber Giriş: 23.01.2020 - 10:48,Son Güncelleme:/

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 19. hafta maç programı

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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 19. hafta maç programı

Zirve yarışının kıyasıya devam ettiği Süper Lig'de 19. hafta, 24 Ocak'ta yapılacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış müsabakasında Gençlerbirliği, Gaziantep FK'yi konuk edecek. Gözler şimdi bu hafta oynanacak diğer müsabakalarda. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig'de 19. haftanın açılış maçında Gençlerbirliği, Gaziantep FK'yi ağırlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 19. hafta maçlarının programı şöyle:

24 Ocak Cuma:

20.00 Gençlerbirliği-Gaziantep FK (Eryaman)

25 Ocak Cumartesi:

14.00 Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

17.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)

26 Ocak Pazar:

13.30 Yukatel Denizlispor-Antalyaspor (Denizli Atatürk)

16.00 Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel)

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)

27 Ocak Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor (Yeni 4 Eylül)

20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor (Yeni Malatya)

 

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