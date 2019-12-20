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Spor Arena
20.12.2019 - 10:36, Son Güncelleme:

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 16. hafta maç programı

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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 16. hafta maç programı

Süper Lig'de heyecan 16. hafta maçlarıyla sürecek. Süper Lig'de 16. haftanın açılış maçında Antalyaspor, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Haftanın açılış karşılaşmasında Antalyaspor ile MKE Ankaragücü, Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Futbolda Süper Lig'in 16. haftası yapılacak tek maçla başlayacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbi de bu hafta Ülker Stadı'nda oynanacak. İşte, Süper Lig 16. hafta maç programı...

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın müsabaka programı şöyle:

20 Aralık Cuma

20.30 Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Antalya)

21 Aralık Cumartesi

15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Malatya)

17.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Göztepe-Galatasaray (Bornova Aziz Kocaoğlu)

22 Aralık Pazar:

14.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor (Eryaman)

16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

23 Aralık Pazartesi:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye)

20.00 Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor (Denizli Atatürk)

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